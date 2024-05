Forlì-Trieste, l'Unieuro in cerca di riscatto. Martino: "Possiamo disputare una partita diversa"

Dopo aver ceduto il fattore campo alla Pallacanestro Trieste, l'Unieuro Forlì è chiamata al pronto riscatto nel tentativo di conquistare il primo punto nella serie, per salire poi a Trieste alla caccia di almeno una vittoria in terra giuliana, che riporti la serie in Romagna per gara 5.

Dopo la vittoria in gara 1, Trieste è a 4 vittorie su 4 partite disputate in post season. In casa biancorossa assente Kadeem Allen (stagione finita per infortunio). Alla vigilia del match Coach Antimo Martino ha parlato dei temi tecnici e tattici della sfida.

Coach Martino: "Possiamo disputare una partita diversa"

“Gara 1 non è stata ovviamente la partita che avremmo voluto disputare - dichiara il tecnico dell'Unieuro - per cui ora non ci resta che resettare e presentarci martedì sera con grande determinazione e con grande concentrazione"

La reazione - "Seppure riconosciamo la grande prestazione di Trieste e avendo messo in preventivo le difficoltà che alla luce della nostra situazione avremmo potuto incontrare in questa serie, c'è la grande convinzione che possiamo disputare una partita diversa, supportati da quello che questa squadra ha fatto durante la stagione, dimostrando anche nelle difficoltà di trovare sempre una soluzione e avendo sempre una grande reazione".

La serie playoff - "Siamo all'interno di una serie playoff, per cui ogni gara va affrontata singolarmente. Non dobbiamo lasciarci condizionare da questa sconfitta, perché la serie è ancora lunga e sono convinto che la squadra avrà una reazione. Siamo nelle condizioni di poterlo fare".

Una partita diverse - "Lo dobbiamo fare per noi stessi, per quello che abbiamo fatto sinora, ma soprattutto perché vogliamo fare una partita diversa davanti ai nostri tifosi, che in tanti ed in maniera calorosa domenica ci hanno supportato per tutta la gara”.

Gara 2 contro la Pallacanestro Trieste

Unieuro Forlì-Pallacanestro Trieste come seguire il match da casa