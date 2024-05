Trieste-Forlì, biancorossi con le spalle al muro. Martino: "Aumentare fisicità e attenzione"

Spalle al muro, l'Unieuro Forlì è chiamata alla vittoria sul campo della corazzata Pallacanestro Trieste per allungare la serie che vede la formazione giuliana avanti 2-0, dopo aver eliminato Torino in 3 gare nei quarti di finale. "Il livello della serie ci impone di aumentare ancora di più il livello di fisicità e di attenzione all'interno dei 40 minuti - dichiara coach Antimo Martino alla vigilia del match - soprattutto dal punto di vista difensivo".

Crescita ai rimbalzi - "L'evidente crescita della prestazione a rimbalzo in gara 2 è sicuramente un aspetto positivo, ma non ancora sufficiente. Offensivamente è chiaro che abbiamo bisogno di percentuali diverse".

Spalle al muro - "Sappiamo di essere spalle al muro e proprio per questo è il momento di mettere in campo tutto quello che abbiamo."

Gara 3 contro la Pallacanestro Trieste

Pallacanestro Trieste- Unieuro Forlì come seguirla

Palla a due al PalaRubini - Allianz Dome venerdì 24 maggio alle ore 20.30. Arbitrano Radaelli, Barbiero e Moretti. Serie: 0-2. Trieste è a 5 vittorie su 5 partite disputate in post season.