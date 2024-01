L'Unieuro Arena resta inespugnata, Forlì batte anche la Tezenis Verona

Squadra in casa

Squadra in casa Pallacanestro Forlì 2015

All'Unieuro Arena di Forlì non passa nemmeno la Tezenis Verona. Davanti agli occhi della storica stella John Fox, l'Unieuro batte la Scaligera al termine di una gara intensa, nella quale trova lo spunto decisivo nei minuti finali di un secondo tempo equilibrato.

LA PARTITA

Le squadre si dividono equamente il primo tempo. Dopo le schermaglie iniziali, dal 5-4 dei primi minuti l'Unieuro Forlì comincia a distanziare gli avversari. I biancorossi concedono appena 12 punti in 12' e di contro trovano una fiammata di Zampini che due triple una palla rubata ed un paio di liberi indica la strada ai compagni.

Forlì arriva fino al +14, 26-12 a 8'27'' dall'intervallo lungo con la bomba di Tassone. Di qui, però, la reazione scaligera, con gli ospiti che piazzano il contro parziale guidati da Stefanelli, Murphy e Devoe. Il primo tempo va in archivio sul 35-34.

L'equilibrio segna l'intero secondo tempo. Sulla scia del finale di primo tempo, Verona sorpassa, ma Forlì non molla e le squadre prendono a rispondersi colpo su colpo. Per Forlì arrivano i punti di Allen e Radonjic segna i liberi che a poco più di un minuto dall'ultimo mini intervallo manda i biancorossi sul 53-50.

La tripla di Gajic ed i canestri di Devoe e Allen chiudono il terzo quarto sul 55 pari. A 4'15'' dalla sirena il contropiede di Zampini scalda i 3.500 dell'Unieuro Arena con i punti del 65-62, ma la scena se l'è nel frattempo presa tutta Dada Pascolo con ben 8 punti di fila.

Ramagli ferma tutto, ma al ritorno in campo l'Unieuro sfoggia la difesa delle migliori occasioni e dall'altro lato del campo Allen prima e la tripla sui 24'' di Johnson poi, mandano i romagnoli sul 70-62 a 2'56'' dalla sirena.

L'Unieuro Arena è una bolgia e Ramagli chiama immediatamente il minuto di sospensione. A 1'03'' è invece coach Martino a chiamare time out dopo la tripla di Penna del 70-65. Si riprende con il possesso importantissimo per l'Unieuro, che Johnson tramuta in oro con il canestro del 72-65.

Ancora Johnson mette poi la firma sul finale, con l'ottimo rimbalzo in difesa ed i liberi del 74-65. La tripla di Udom non sposta gli equilibri e la partita termina sul 76-68. L'Unieuro Arena resta inespugnata.

IL TABELLINO

Unieuro Forlì - Tezenis Verona 76-68 (21-12, 14-22, 20-21, 21-13)



Unieuro Forlì: Kadeem Allen 16 (6/13, 0/5), Xavier Johnson 14 (4/7, 1/6), Davide Pascolo 13 (6/8, 0/0), Federico Zampini 12 (2/5, 2/3), Fabio Valentini 5 (0/1, 1/2), Daniele Cinciarini 5 (2/8, 0/2), Todor Radonjic 5 (0/1, 1/4), Maurizio Tassone 3 (0/0, 1/1), Giacomo Zilli 2 (1/1, 0/0), Luca Pollone 1 (0/1, 0/2), Michele Munari 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 24 - Rimbalzi: 41 14 + 27 (Xavier Johnson 12) - Assist: 13 (Davide Pascolo, Todor Radonjic 3)



Tezenis Verona: Gabe Devoe 17 (4/7, 3/7), Kamari Murphy 11 (4/7, 1/1), Liam Udom 10 (1/3, 2/5), Lorenzo Penna 9 (3/6, 1/8), Ethan Esposito 9 (2/4, 1/2), Francesco Stefanelli 7 (2/5, 0/2), Nemanja Gajic 3 (0/0, 1/1), Giulio Gazzotti 2 (0/1, 0/1), Saverio Bartoli 0 (0/0, 0/1), Alberto Morati 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 11 - Rimbalzi: 30 4 + 26 (Giulio Gazzotti 6) - Assist: 12 (Lorenzo Penna 4)