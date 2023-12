L'Unieuro chiude l'anno con la sesta vittoria consecutiva: battuta Piacenza 63-58

Squadra in casa

Squadra in casa Pallacanestro Forlì 2015

Resta inespugnato il fortino biancorosso. Anche nell’ultima partita del 2023 l’Unieuro Arena non conosce sconfitta e Forlì, al termine di una partita dura, intensa e combattuta, come da pronostico, poggiando sulla difesa e sulla tenacia a rimbalzo vince in volata e mantiene la testa della classifica.

LA PARTITA

Nel 29-21 del primo tempo, l’Unieuro Forlì sfoggia tanta intensità difensiva, un giro palla a tratti rapidissimo e disorientante e soprattutto vince la lotta a rimbalzo. In questo contesto, trovano spazio i canestri di Radonjic Allen e Pascolo nel primo quarto. Nei secondi 10 minuti di gioco Forlì trova anche il +13.

A 5’45” dall’intervallo lungo è Kadeem Allen a pescare la tripla del 24-11, mentre la difesa biancorossa continua a mordere incessantemente. I primi punti di Miller e la linea della carità aiutano Piacenza ad accorciare, ma a 24” dalla fine del primo tempo è di nuovo Allen a centrare i liberi del nuovo +10.

Di Sabatini il canestro che chiude il primo tempo sul 29-21.

In avvio di secondo tempo i primi 7 punti della partita di Johnson consegnano nuovamente la doppia cifra di vantaggio a Forlì, che si porta sul 34-23. Poi però gli ospiti scaldano la mano dall’arco e con le triple di Querci, Sabatini e Bonacini si tengono attaccati all’Unieuro, nonostante lo strappo tentato da Pascolo e Cinciarini.

All’ultimo quarto si va sul 47-42 e l’apertura vede il canestro di Johnson e la tripla del 52-44 di Radonjic, ma l’inerzia passa in mano agli emiliani, che con i liberi di Skeens e la bomba di Miller pescano il 52-50 a 6’30” dalla sirena. Il risultato entra in stallo, con le difese a prevalere sugli attacchi.

A 3’54” Bonacini impatta con l’appoggio che vale il 52-52, mentre a 2’38”, con Skeens, gli ospiti ritrovano il vantaggio sul 52-54 dopo oltre 30′ di gioco. Coach Martino chiama time out e, al ritorno in campo, Allen trova l’and-one del +1.

Bonacini risponde, ma Allen da tre e Valentini, quasi dalla spazzatura, portano Forlì sul 60-56. Dalla difesa arriva la palla partita, che Johnson tramuta in oro a cronometro fermo segnando i canestri del 62-56 a 22” dal gong.

A 14” Cinciarini centra il libero con il quale i biancorossi mantengono due possessi di vantaggio sul 63-58. L’acuto finale forlivese giunge di nuovo dalla difesa ed il risultato rimane congelato sul 63-58.

IL TABELLINO

Unieuro Forlì - UCC Assigeco Piacenza 63-58 (14-10, 15-11, 18-21, 16-16)



Unieuro Forlì: Kadeem Allen 16 (3/8, 2/4), Todor Radonjic 12 (0/0, 3/6), Xavier Johnson 11 (2/5, 1/5), Davide Pascolo 10 (5/8, 0/0), Fabio Valentini 6 (2/3, 0/4), Daniele Cinciarini 6 (1/3, 1/4), Federico Zampini 2 (1/5, 0/2), Luca Pollone 0 (0/0, 0/4), Giacomo Zilli 0 (0/1, 0/0), Maurizio Tassone 0 (0/0, 0/1), Leon joaquin Galarza 0 (0/0, 0/0), Matteo diego Borciu 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 18 - Rimbalzi: 38 14 + 24 (Xavier Johnson, Davide Pascolo 7) - Assist: 12 (Federico Zampini 6)



UCC Assigeco Piacenza: Brady Skeens 12 (4/7, 0/0), Malcolm Miller 9 (1/4, 2/4), Federico Bonacini 9 (3/4, 1/3), Gherardo Sabatini 8 (2/3, 1/3), Lorenzo Querci 7 (0/0, 2/6), Giovanni Veronesi 7 (1/2, 1/7), Ursulo D’almeida 4 (2/3, 0/0), Niccolo Filoni 1 (0/2, 0/1), Michele Serpilli 1 (0/0, 0/1), Filippo Gallo 0 (0/1, 0/3)

Tiri liberi: 11 / 16 - Rimbalzi: 31 6 + 25 (Brady Skeens 13) - Assist: 11 (Gherardo Sabatini 4)