Unieuro da impazzire, batte la Fortitudo nel derby e la aggancia in vetta

Davanti a 3.753 tifosi l'Unieuro Forlì vince contro la Fortitudo Bologna dopo un tempo supplementare e aggancia i felsinei in vetta alla classifica del Girone Rosso del Campionato di Serie A2 di basket maschile. Determinante l'applicazione difensiva di Forlì per tutti i 45 minuti di gioco. "Ovviamente sono molto contento per la vittoria, arrivata al termine di una partita vera e dove le due squadre hanno dimostrato tutta la loro consistenza - le parole di coach Antimo Martino -. E' stata una partita equilibrata, con 19 cambi di guida, ma anche molto tattica, con entrambe le squadre che hanno cercato di mettere in difficoltà il sistema offensivo avversario". L'allenatore si dice soddisfatto anche perchè è stato rispettato il piano partita. "Abbiamo sofferto a rimbalzo, ma era prevedibile - osserva Martino -. Rispetto all'andata abbiamo dimostrato di poter stare dentro la partita grazie al sacrificio dei nostri lunghi".

La partita

Dopo la tripla iniziale di Pollone è Bologna a piazzare un primo allungo con un parziale di 9-0 sui romagnoli, ma i biancorossi difendono con tantissima intensità e l'uno-due firmato da Johnson e Zilli vale l'8-9 mentre, sul finire di primo quarto, la schiacciata di Johnson ed i liberi di Allen mandano le squadre al primo mini-intervallo sul 12 pari.

L'intensità difensiva di Forlì non lascia canestri facili alla Fortitudo e, nel secondo quarto, a 2'56'' dall'intervallo lungo, Allen e la tripla di Pollone scrivono il + 5 biancorosso sul 31-26. A 1'00'' dalla fine del primo tempo, la stoppata di Pollone su Conti propizia il 33-28 di Valentini, mentre a cronometro fermo Ogden manda le squadre negli spogliatoi sul 33-30.

La prima metà di secondo tempo è all'insegna del totale equilibrio. Parte meglio Bologna, che sorpassa, ma la tripla di Valentini e 4 punti di Johnson danno il 42-38 all'Unieuro, prima della tripla di Cinciarini che vale il massimo vantaggio biancorosso sul 45-39. La difesa romagnola sponge Freeman al terzo e quarto fallo in rapida successione, mentre un assist al bacio di Cinciarini regala a Pascolo, a 2'18'' dall'ultimo mini-intervallo, il 47-44.

Del capitano biancorosso il 49-46 di fine terzo quarto. Il canovaccio non cambia nemmeno nella seconda metà di secondo tempo e le squadre vanno a braccetto. A 5'30'' dalla sirena finale, Zilli raccoglie il rimbalzo e deposita da sotto il 56 pari.

Passata la boa di metà ultimo quarto, un rimbalzo di Pollone manda Forlì in attacco e Johnson appoggia il 58-56 a 3'25'' dalla fine, ma Bolpin colpisce dall'arco per il 58-59. A 2'30'' il quarto punto consecutivo di Xavier Johnson consente ai biancorossi di rimettere la testa avanti sul 60-59 e Bologna si rifugia nel time-out.

La Fortitudo ne esce con il controsorpasso di Aradori, che a 54'' segna il 60-63. A 7'' dalla sirena il cuore biancorosso spinge l'azione offensiva dei felsinei oltre i 24'' e l'Unieuro si regala l'ultima azione per tentare il pareggio. Bologna non opta per il fallo e a 2'' dal gong Valentini fa esplodere l'Unieuro Arena con la bomba del 63-63. Ogden sbaglia la tripla della vittoria ed il match va al supplementare.

La tripla di Pollone, la risposta di Ogden a cronometro fermo, e la tripla di Valentini in step back scrivono il 69-65 di inizio supplementare. A 2'20'' Allen segna dopo il rimbalzo offensivo di Pollone e Freeman risponde con il 71-67. In difesa l'Unieuro oscura il canestro agli ospiti. A 36'' la Fortitudo è in attacco, il cronometro è amico dei biancorossi, ma Fantinelli segna il 71-69. Bologna pressa e Bolpin ferma il gioco con un fallo su Johnson a 14'' dalla fine.

Serve un altro fallo per mandare Forlì in lunetta e Bolpin lo spende su Allen. L'americano centra solamente il secondo e coach Caja chiama time out per disegnare l'azione offensiva a 13'' sul 72-69. A 11'' Pollone manda in lunetta Aradori, che sbaglia il primo e imbuca il secondo. Dopo il time out si ritorna in campo sul 72-70. Cinciarini riceve la rimessa e Aradori lo manda in lunetta. Il capitano non trema e mette due possessi fra le due formazioni.

Fantinelli corre, segna e ferma il gioco con il fallo su Allen. a 1'' Pollone ferma Aradori con un fallo sul 75-72. Il capitano biancoblu centra entrambi i liberi, così come Pollone subito dopo, chiudendo la partita sul 77-74 ed i 3.753 dell'Unieuro Arena possono festeggiare la vittoria e l'aggancio al primo posto.

Il tabellino

Unieuro Forlì - Flats Service Fortitudo Bologna 77-74 (12-12, 21-18, 16-16, 14-17, 14-11)



Unieuro Forlì: Xavier Johnson 19 (5/13, 2/3), Daniele Cinciarini 14 (1/1, 2/6), Luca Pollone 11 (0/2, 3/6), Fabio Valentini 11 (1/2, 3/7), Kadeem Allen 8 (2/10, 0/4), Giacomo Zilli 6 (3/3, 0/0), Davide Pascolo 6 (3/4, 0/0), Federico Zampini 2 (1/3, 0/0), Todor Radonjic 0 (0/1, 0/1), Maurizio Tassone 0 (0/0, 0/3), Edoardo Zilio 0 (0/0, 0/0), Michele Munari 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 17 - Rimbalzi: 38 10 + 28 (Davide Pascolo 8) - Assist: 15 (Fabio Valentini 4)



Flats Service Fortitudo Bologna: Mark Ogden 20 (2/6, 3/7), Matteo Fantinelli 19 (8/15, 1/3), Deshawn Freeman 16 (6/9, 0/0), Pietro Aradori 10 (2/7, 1/3), Riccardo Bolpin 5 (1/2, 1/7), Alberto Conti 4 (1/3, 0/2), Alessandro Panni 0 (0/0, 0/1), Alessandro Morgillo 0 (0/0, 0/0), Luigi Sergio 0 (0/1, 0/1), Vitalii Kuznetsov 0 (0/0, 0/0), Nicola Giordano 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 27 - Rimbalzi: 46 13 + 33 (Mark Ogden 14) - Assist: 12 (Matteo Fantinelli 4)