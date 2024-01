L’Unieuro cade a Cividale: per i biancorossi è la quarta sconfitta stagionale

I biancorossi di Coach Antimo Martino non passano a Cividale, contro una UEB Gesteco arrembante. Finisce 86-77 il match valido per la diciottesima giornata della Regular Season del Girone Rosso della Serie A. Una sconfitta, la quarta in stagione, che costa ai biancorossi il primo posto, anche se a braccetto con la Fortitudo Bologna. Ora testa alla partita dell'Unieuro Arena contro la Tezenis Verona, in programma sabato 13 gennaio con palla a due alle 20:30.

La partita

Nel primo tempo l'Unieuro Forlì prova a rompere gli equilibri pur dovendo rinunciare dopo appena 2'36'' di gioco a Kadeem Allen, costretto ad uscire dopo aver battuto la testa nel tentativo di stoppare Miani.

Nella seconda metà del primo quarto e per i primi minuti del secondo, i biancorossi si fregiano dell'ottimo impatto sulla partita di Federico Zampini, fresco MVP del mese di dicembre per LNP, e della tripla di Valentini, che manda Forlì al massimo vantaggio, sul 18-28.

Il contropaziale ducale però consente a Cole di segnare il sorpasso nella seconda metà di secondo quarto. In chiusura di primo tempo tocca invece a Johnson, dalla lunetta, e a Pascolo, canestro e stoppata su Miani, aprire la strada a Zampini per il 36-39 a pochi secondi dall'intervallo lungo.

Chiudono il primo tempo sul 38-39 i primi 2 punti della partita di Lucio Redivo.

La lieta notizia del secondo tempo è il ritorno in campo di Kadeem Allen, che segna in contropiede i primi due punti del secondo tempo romagnolo e poi si porta immediatamente a quota 7 punti personali.

Le triple di Redivo mettono un pizzico di inerzia nelle mani dei padroni di casa, che si portano sul 48-44 a 6'39'' dall'ultimo mini intervallo. Con un paio di bombe di Valentini l'Unieuro prova a reagire, ma Redivo, per i padroni di casa, è un fattore e con 17 punti personali manda Cividale sul 66-56 a 10' dalla sirena.

A 8'38'' il solito Lucio Redivo firma il 73-59 e, dopo il time out di coach Martino, Pollone dall'arco prova a suonare la riscossa. Johnson segue la strada tracciata da Pollone e segna 6 punti che a 5'00'' mandano Forlì sul 76-68. A 3'22'' capitan Cinciarini ruba palla e subisce fallo.

Dalla linea della carità il capitano biancorosso centra i liberi del 77-70. Forlì lotta, contro gli avversari e contro il cronometro.

A 2'23'' Cinciarini manda Dell'Agnello in lunetta, che prende il rimbalzo sul secondo tiro libero e Redivo lucra l'80-70 a 2'00'' esatti dalla fine.

Allen, da sotto, a 1'15'' imbuca il -9, 84-75. Con soli 38'' sul cronometro, ancora Allen centra un tap in spettacolare, ma non basta ai biancorossi, che lasciano i due punti in palio ai ducali.

Il tabellino

UEB Gesteco Cividale - Unieuro Forlì 86 - 77 (13-20; 25-19; 28-17; 20-21)

UEB Cividale: Rota 11, Redivo 28, Cole 14, Mastellari 3, Dell'Agnello 11, Miani 12, Isotta ne, Berti 2, Furin ne, Marangon 5, Vivi ne, Begni ne. All.: Stefano Pillastrini. Ass.: Federico Vecchi e Alessandro Zamparini.

Unieuro Forlì: Valentini 9, Allen 11, Pollone 14, Johnson 19, Zilli 4, Zampini 9, Cinciarini 5, Pascolo 6, Radonjic, Tassone. All.: Antimo Martino. Ass.: Andrea Fabrizi e Paolo Ruggeri.