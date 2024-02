L'Unieuro Forlì strapazza Trieste e chiude la Regular Season al primo posto

Davanti ai 3577 dell'Unieuro Arena la Pallacanestro Forlì 2.015 ha battuto con un netto 92-64 la Pallacanestro Trieste centrando la vittoria numero 18 in stagione, su 22 match di Regular Season.

Al tempo stesso, approfitta del k.o. della Fortitudo Bologna contro la Tezenis Verona, centra il primo posto finale, posizione che garantisce la partecipazione alla Final Four della Coppa Italia di Serie A2, e manda un messaggio molto chiaro agli avversari.

I biancorossi ci sono, hanno forza, hanno voglia, hanno sostanza e chiunque vuole scalare in Serie A e conquistare la coppa al PalaTiziano di Roma dovrà fare i conti con loro.

Prova maiuscola di Johnson, 19 punti, 22 rimbalzi e 32 di valutazione. Doppia cifra anche per Allen, Cinciarini e Zampini.

LA PARTITA

I biancorossi guidano il primo tempo. Dopo i botta e risposta dei primi minuti, Forlì rompe per la prima volta gli equilibri sul finire di un primo quarto nel quale l'avversario più ostico è un munifico Vildera. Sono Cinciarini e Zampini, dalla panchina, a dare il primo massimo vantaggio sul 25-18 al termine del primo quarto.

L'Unieuro stringe ulteriormente le maglie in difesa nei secondi 10' di gioco e trova il nuovo massimo vantaggio. Da una palla recuperata, a 3'11'' dall'intervallo lungo nasce l'assist per la schiacciata di Johnson che esalta una gremita Unieuro Arena, già deliziata dal canestro del 30-25 di Allen, da sotto.

Trovato il 38-28 con la schiacciata di Johnson, i biancorossi non si fermano e una tripla sontuosa in step back di Zampini scrive il 44-32. Il +12 rimane anche a fine primo tempo, con la schiacciata in tap-in di Johnson. Squadre al riposo sul 46-34. Già in doppia cifra Johnson (11) e Zampini (10), 9 punti per Cinciarini. Unica brutta notizia, l'infortunio di Fabio Valentini.

La svolta arriva nel secondo tempo, più precisamente nel terzo quarto, dove l'Unieuro Forlì trova perfino il +23. Sull'inerzia di fine primo tempo, infatti, i biancorossi traggono ispirazione dalla difesa ed i canestri di Allen, Johnson e Cinciarini scrivono il 59-36. Trieste mette sul campo la reazione con Campogrande e gli ospiti accorciano fino al 61-45.

Il terzo quarto si chiude sul 64-50 con Zampini. Espulso a 2'21'' dalla fine del terzo quarto coach Christian. Nell'ultima frazione di gioco i biancorossi controllano. Con le triple di Zampini e Pollone e un tiro dalla lunga di Johnson, a 6'00'' i romagnoli ritrovano il +20 sul 74-54.

A 3'50'' dalla sirena, i 3.600 dell'Unieuro Arena applaudono Allen, in panchina con 20 punti, di cui 7 appena segnati, mentre a 3'13'', dopo 2 liberi di Johnson (19+21), Cinciarini penetra e pesca l'and-one dell'86-58.

Con gli ultimi minuti di pura accademia, buoni per le statistiche, in campo i giovani Zilio e Munari, accompagnati dal "Romagna mia", canto di vittoria dei tifosi biancorossi.

IL TABELLINO

Unieuro Forlì - Pallacanestro Trieste 92-64 (25-18; 21-16; 18-16; 28-14)

Unieuro Forlì: Valentini 3, Allen 20, Pollone 6, Johnson 19, Zilli 4, Zampini 18, Cinciarini 17, Pascolo 5, Radonjic, Tassone, Munari, Zilio. All.: Antimo Martino. Ass.: Fabrizi e Ruggeri.

Pall. Trieste: Brooks 20, Ruzzier 4, Filloy 8, Campogrande 7, Deangeli 2, Candussi 4, Ferrero, Vildera 19, Bossi, Rolli, Camporeale, Obljubech. All.: Jamion Christian. Ass.: Nanni e Carretto.