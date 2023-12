HDL Nardò-Unieuro Forlì, Martino: "Servirà una prestazione solida per portare a casa la vittoria"

Trasferta non priva di insidie quella che attende la Pallacanestro Forlì 2.015 in quel di Lecce dove, al Palasport San Giuseppe da Copertino , affronta la HDL Nardò. Match valido per la seconda giornata di ritorno della Regular season.

Alla vigilia del turno infrasettimanale coach Antimo Martino e l'ala biancorossa Todor Radonjic hanno affrontato i temi tecnico tattici della sfida ecco le loro parole.

Coach Antimo Martino: "Ci attende una trasferta insidiosa su un campo difficile contro una squadra che sta confermando di avere dei valori assoluti ben definiti. Nardò ha dimostrato innanzitutto di non essere Smith dipendente e poi di crescere partita dopo partita dopo un inizio difficile seppur determinato da un calendario non semplice. Non si ottengono casualmente sette vittorie consecutive così come vittorie prestigiose come quelle di Verona. Servirà una prestazione solida, grande concentrazione e determinazione per portare a casa la vittoria."

Todor Radonjic: "Giochiamo contro una squadra che ha perso l'ultima partita a Udine, interrompendo una striscia di ben sette vittorie consecutive. Sicuramente non sarà una partita facile, per di più giocando in casa loro. Dobbiamo cercare di fare al meglio quanto preparato in questi giorni, scendendo in campo con la giusta determinazione."

La sfida di Lecco con l'HDL Nardò

Palla a due alle 20.45 di mercoledì 6 dicembre al Palazzetto S. Giuseppe da Copertino, Lecce. Dirigono l'incontro Vita, Perocco e Cassinadri.

L'Unieuro Forlì al cinema: Sarà possibile assistere a HDL Nardò – Unieuro Forlì al Multiplex Cineflash di Forlimpopoli, in via Emilia per Forlì 1403. Il costo del biglietto è di 5€ e potrà essere acquistato direttamente in cassa oppure online cliccando sul link fino ad esaurimento posti.

E’ online e scaricabile in formato PDF il Match Program con la presentazione degli avversari, il punto sul campionato, tante foto di tifo e di gioco relative alla bella vittoria di domenica scorsa contro Cento ed infine il resoconto sul settore giovanile che continua ad inanellare vittorie con le tre formazioni impegnate nei campionati di Eccellenza.

Media: nel corso della partita saranno disponibili aggiornamenti sui social e sul nuovo canale WhatsApp della Pallacanestro 2.015 Forlì. Il match verrà trasmesso in diretta streaming su LNP Pass QUI. Il media partner biancorosso Teleromagna proporrà invece la differita di HDL Nardò - Unieuro Forlì venerdì 8 dicembre alle 15.00 sul canale 78 di TR Sport.