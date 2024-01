Trasferta a Cividale per l’Unieuro, Martino: "Hanno le qualità per metterci in difficoltà"

Anticipo della 18° giornata di regular season del Girone Rosso del Campionato di Serie A2 per l'Unieuro Forlì, chiamata, sabato 6 gennaio, alla lunga trasferta in terra friulana sul campo della UEB Gesteco Cividale di coach Pillastrini.

Presentano il match coach Antimo Martino e l'ala biancorossa Luca Pollone.

Le parole di Coach Martino

Il chiarimento sul match contro Piacenza: "Ho parlto di un'atmosfera che non ha aiutato ma non volevo offendere i presenti ne tanto meno chi non c'era. Perché non mi permetto di giudicare chi sceglie di non venire alla partita ne nella maniera assoluta con i tifosi della Curva che ci seguono ovunque e sono sempre al nostro fianco".

"Mi riferivo in generale a un dato di fatto ad una atmosfera, a quello che era successo in campo e a quello che accadeva intorno al campo non ha dato vita ad uno spettacolo emozionante.

E a volte succede che in partite come queste, non di cartello, che i ragazzi abbiano bisogno di una scossa esterna visto che spesso avviene qui al PalaFiera non credo di aver detto una bugia nel sottolineare che questa cosa è mancata e in un momento di difficoltà ne avrebbero avuto bisogno.

Che poi sono gli stessi ragazzi che credo da diversi mesi con grande orgoglio indossano la maglia di Forlì da inizio stagione. Ma ripeto non era la parte centrale della mia conferenza stampa e mi dispiace che lo sia diventato"

La sfida con Cividale "Trasferta sicuramente insidiosa contro una squadra che, anche se non sta attraversando un ottimo momento, ha sicuramente le qualità per metterci in difficoltà.

Sono in procinto di fare dei cambiamenti per cui anche a livello nervoso dobbiamo essere pronti ad una partita vera, contro avversari che daranno il massimo per invertire questa tendenza. Da parte nostra sarà necessario giocare una partita solida, cercando ancora una volta di dimostrare la grande mentalità con cui stiamo affrontando una partita per volta".

Zilli: "Sicuramente non è in un momento positivo anche se aveva fatto bene in due o tre match precedenti. Mi dispiace che sia in un momento non brillante ma in sua difesa devo dire che è un giocatore che ha piccoli acciacchi su cui sta giocando è un giocatore di valore un professionista serio che gioca sul dolore e non si tira indietro e quindi questo aspetto lo sta condizionando.

Per il resto ha la nostra fiducia e nella mia gestione è evidente che si supporta e si aspetta chi è in difficoltà. E mi auguro che partita dopo partita possa contribuire in modo migliore su entrambe i lati del campo. Ha bisogno di una scintilla positiva".

Gli fa eco Luca Pollone: "Sarà una partita non semplice, contro una squadra che già all'andata ci aveva messo in difficoltà. Sicuramente Cividale è una squadra da non sottovalutare, con degli americani che possono fare canestro, ma soprattutto giochiamo in casa loro e in questo campionato, in trasferta, non possiamo sottovalutare nessuno, come dimostrano i risultati."

La partita

Palla a due fissata per sabato 6 gennaio alle ore 20.00 al PalaGesteco di Cividale del Friuli. Arbitrano Martellosio, Bartolini, e Giunta. All'andata Forlì si impose 84-78 dopo un tempo supplementare.

Biglietteria: settore ospiti a 14€ . Online 14€ + 1€ di prevendita. La biglietteria del PalaGesteco sarà aperta dalle ore 19.00 del 6 gennaio.

E' online e scaricabile in formato PDF il Match Program con la presentazione degli avversari, il punto sul campionato e tante foto, comprese quelle della partecipazione di 5 supporter biancorossi al gioco di metà partita Shoot The Passion, oltre a quelle della discesa in campo del #SestoUomo, con il giovanissimo Enrico Romangoli, in rappresentanza di tutti i tifosi biancorossi, e Raffaele Bassini, Direttore Commerciale di - Il Panificio di Camillo, in rappresentanza di tutti i nostri Partner.

Come consuetudine farà il suo ingresso sul parquet dell'Unieuro Arena anche il , l'iniziativa di Pallacanestro 2.015 Forlì che schiera in campo, alla presentazione, un tifoso, in rappresentanza dell'intera tifoseria biancorossa, e un partner, in rappresentanza di tutti i sostenitori della società.

Nel corso della partita saranno disponibili aggiornamenti sui canali social della Pallacanestro 2.015 Forlì e sul nuovo canale WhatsApp. Il match verrà trasmesso in diretta streaming su LNP Pass

Il media partner biancorosso Teleromagna proporrà invece la differita di UEB Cividale - Unieuro Forlì mercoledì 10 gennaio 2024 alle 21.00 e venerdì 12 gennaio 2024 alle 15.00 sul canale 78 di TR Sport.