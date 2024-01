L'Unieuro alla prova del PalaCarnera, coach Martino: "Per vincere dovremo fare qualcosa di speciale"

L'Unieuro Forlì è pronta per affrontare le ultime due giornate della Regular Season del Girone Rosso del Campionato di Serie A2. Due giornate decisamente impegnative perché vedranno la squadra di Coach Antimo Martino impegnata contro l'Apu Old Wild West Udine e la Pallacanestro Trieste. Due formazioni, più la Fortitudo Bologna, con cui l'Unieuro si sta giocando il pass per la Final Four della Coppa Italia di Serie A2 del 16 e 17 marzo al PalaTiziano di Roma.

I biancorossi iniziano questo rush finale di Regular Season dalla trasferta di Udine, dove ad attenderli c'è un PalaCarnera tuttora inviolato e per la quinta volta in stagione sold out. All'andata i romagnoli si imposero 87-84 dopo un tempo supplementare. Alla vigilia del match, di tutto questo e dei temi tattici del match ha parlato in conferenza stampa Coach Martino. Ecco le sue parole.

La conferenza stampa di Coach Martino

“Arriviamo a questa importante partita orgogliosi della nostra classifica - dichiara coach Antimo Martino - quello che stiamo facendo sinora, ma con la voglia di provare a fare un ulteriore step, che significherebbe finire questa stagione regolare oltre le più rosee aspettative, ma soprattutto vorrebbe dire ottenere la qualificazione alla Final Four di Coppa Italia, che sicuramente rappresenta un risultato prestigioso, considerando i valori del nostro girone".

Gli avversari: "Affrontiamo una squadra che sta confermando il proprio valore e così come detto per la partita di andata, è fatta di tanti giocatori che questo campionato lo conoscono bene e che negli ultimi anni lo hanno vinto da protagonisti. Sono imbattuti in casa e questo credo sia un aspetto sufficiente per capire che non basterà da parte nostra una semplice buona partita, ma ci vorrà qualcosa di speciale per portare a casa i 2 punti”.

Rumors sul mercato: "Sinceramente non so dirtelo, personalmente sono concentrato sulla squadra e sulle prossime due partite, due partite importanti. Ora ci vuole grande concentrazione su questo confidando nelle qualità degli atleti che abbiamo e che non dimentichiamo stanno contribuendo alla stagione che stiamo facendo. Ma viviamo in un contesto sportivo dove il mercato è sempre aperto e dove quindi è giusto lasciare sempre uno spiraglio. Ma non è una mia preoccupazione in questo momento, non è imminente e non è scontato che lo sarà"

Apu Old Wild West Udine-Unieuro Forlì biglietti, match program e iniziative

Negli ultimi 6 incroci fra le due formazioni, tra regular season e playoff della passata stagione e, appunto, il match di andata dell'Unieuro Arena, Forlì ha un record di 6 vittorie su 6 incontri.

Da segnalare che è online e scaricabile in formato PDF il Match Program, con la presentazione degli avversari, il punto sul campionato, tante foto della vittoria di domenica scorsa contro Chiusi, del gioco “Shoot The Passion” e del #sestouomo, oltre alle attesissime “5 domande a...”, con protagonista Luca Pollone, che hanno consentito a 5 tifosi di vincere un biglietto a testa per assistere alla partita di domenica scorsa.

Fino a mezz'ora prima della palla a due sarà possibile anche partecipare a "Indovina lo scarto", il nuovo App Contest della Pallacanestro Forlì. In palio, per i primi 5 che indovinano lo scarto esatto, un biglietto per il settore Giallo, in occasione della prima partita della fase a orologio, dell'11 febbraio alle ore 18.00 all'Unieuro Arena.

La Pallacanestro Forlì al cinema: sarà possibile assistere alla partita al Multiplex Cineflash di Forlimpopoli, in via Emilia per Forlì 1403. Il costo del biglietto è di 5€ e potrà essere acquistato direttamente in cassa, oppure online, dalla nuova App, accedendo alla sezione “Biglietteria” o sul sito della struttura fino ad esaurimento posti.

Il match verrà trasmesso in diretta streaming su LNP Pass mentre il media partner biancorosso Teleromagna proporrà invece la differita dell’incontro mercoledì 31 gennaio alle 21.00 e venerdì 2 febbraio alle 15.00 sul canale 78 di TR Sport. Nel corso della partita saranno disponibili aggiornamenti sui canali social della Pallacanestro 2.015 Forlì e sul nuovo canale WhatsApp