RivieraBanca Rimini-Unieuro Forlì, scatta la prevendita per il derby

Squadra in casa

Squadra in casa Rinascita Basket Rimini

Pallacanestro Forlì 2.015 comunica che, a partire da giovedì 21 dicembre, ci sarà l’apertura della prevendita in vista del derby RBR Rimini - Unieuro Forlì in programma sabato 23 dicembre alle ore 20.30 al Palasport Flaminio.

Per l’occasione non sarà operativa la prevendita online ma ci sarà la vendita attiva esclusivamente presso la nostra sede in viale Corridoni 10 il giovedì e il venerdì dalle 8,30 alle 12,30 fino ad esaurimento dei biglietti disponibili.

Per quanto concerne le informazioni relative a prezzi e settori disponibili seguiranno a breve degli aggiornamenti.