Grande vittoria per l'Unieuro: il derby è suo con 20 punti di scarto

L'Unieuro Forlì vince contro il Sella Cento una partita giocata con determinazione fin dai primi minuti e nella quale chiude il primo tempo in vantaggio di 20, con appena 29 punti subiti. Nei secondi 20' di gioco i biancorossi allargano ulteriormente la forbice portandosi sul +29 e amministrano agevolmente il match. Doppia cifra per Valentini (15), Johnson (10) e Zilli (12). "Siamo stati molto bravi ad affrontare la partita con la giusta determinazione, con una buona mentalità difensiva, sfruttando una buona percentuale da tre, ma soprattutto tanti canestri in campo aperto nati da solide difese - le parole di coach Antimo Martino -. Sono contento perché abbiamo reso una facile una partita che non lo era, ma al tempo stesso bisogna riconoscere che a Cento mancava un giocatore importante". Una vittoria che arriva dopo una settimana tutt'altro che facile: "Abbiamo avuto tanti giocatori influenzati, ma c'è stato il contributo di tutti - le parole di Martino -. Abbiamo fatto una partita solida, mettendo grande energia e questa cosa ha pagato. Ora ci attende una settimana intensa (mercoledì c'è Nardò e poi il derby contro la Fortitudo, ndr)". Tra i protagonisti del match Fabio Valentini: "E' stato tra coloro che hanno indirizzato la partita nel modo giusto, più volte avevo detto che non ero preoccupato e che era questione di tempo".

La partita

Mentre Cento divide il fatturato offensivo del primo quarto tra Palumbo e Archie, Forlì colpisce dall'arco con percentuali elevate e manda a referto ben 6 giocatori nel solo primo quarto. A 3'35'' dal primo mini-intervallo Johnson segna la tripla del 19-11, mentre è di Zampini quella del primo massimo vantaggio, sul 22-11.

Subito dopo. Cento prova la reazione a cavallo dei primi due quarti e accorcia fino al 24-18 ma a 7'39'' dall'intervallo lungo arriva la bomba di Radonjic e, a seguire, quella di Cinciarini per il 30-18, che manda al time out la panchina ospite.

Poco prima di metà secondo quarto, il contropiede di Valentini, decimo punto per lui, consente ai biancorossi di doppiare gli avversari sul 36-18. Il finale di primo tempo è nel segno di Maurizio Tassone che, con due triple consecutive, manda le squadre negli spogliatoi sul 49-29.

In un avvio di secondo tempo segnato dai 6 punti di Giacomo Zilli, Forlì trova il + 25 con la tripla di Johnson, che porta il risultato sul 58-33. Cento prova una timida reazione con Mussini, ma l'Unieuro può amministrare con attenzione.

A 1'58'' dall'ultima pausa, una buona difesa manda Radonjic in contropiede e per Forlì è il 67-42. Zampini e Radonjic scrivono il 76-47 ad inizio ultimo quarto e, a 2'52'' dalla sirena, i liberi di Johnson e Zilli spostano il punteggio sull'82-60.

Negli ultimi 2' coach Martino offre importanti scampoli di partita ai giovani Michele Munari ed Edoardo Zilio e per l'Unieuro Arena è il momento di intonare "Romagna mia".

Il tabellino

Unieuro Forlì - Sella Cento 82-62 (24-15; 25-14; 22-18; 11-15)

Unieuro Forlì: Fabio Valentini 15 (3/4, 3/4), Giacomo Zilli 12 (4/4, 0/0), Xavier Johnson 10 (1/4, 2/5), Maurizio Tassone 9 (0/1, 3/4), Daniele Cinciarini 9 (1/2, 1/4), Todor Radonjic 8 (1/2, 2/3), Federico Zampini 8 (2/4, 1/2), Davide Pascolo 6 (3/6, 0/0), Kadeem Allen 5 (1/2, 1/2), Luca Pollone 0 (0/0, 0/2), Edoardo Zilio 0 (0/0, 0/0), Michele Munari 0 (0/1, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 12 - Rimbalzi: 33 5 + 28 (Davide Pascolo 8) - Assist: 17 (Federico Zampini 5)



Sella Cento: Federico Mussini 14 (2/6, 1/5), Mattia Palumbo 13 (4/7, 1/4), Dominique Archie 13 (5/8, 1/4), Maximilian Ladurner 8 (4/6, 0/0), Yankiel Moreno 7 (1/2, 1/5), Gregor Kuuba 7 (2/3, 1/2), Daniele Toscano 0 (0/3, 0/0), Davide Bruttini 0 (0/6, 0/0), Tommaso Bucciol 0 (0/0, 0/0), Pietro Magni 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 15 - Rimbalzi: 28 10 + 18 (Davide Bruttini 8) - Assist: 10 (Federico Mussini 3)