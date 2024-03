Cade l'imbattibilità dell'Unieuro Arena, la Reale Mutua Torino passa a Forlì

Prima o poi doveva succedere e purtroppo è successo. La Unieuro Pallacanestro Forlì 2.015 cade in casa per la prima volta in stagione e lo fa per mano di una delle formazioni più forti e di valore del Girone Verde.

Nel match valido per la quinta giornata della fase ad orologio i biancorossi di Coach Antimo Martino perdono 69-78 contro la Reale Mutua Torino. Decisivi ai fini della sconfitta le ridotte rotazioni a disposizione dei biancorossi, mancava ancora Kadeem Allen, e la grande serata al tiro degli ospiti che mandano quattro atleti in doppia cifra.

Ma non c'è tempo per analizzare quanto accaduto, da domani inizia la settimana che porta alla Final Four della Coppa Italia di Serie A2, una competizione dove la squadra biancorossa ha la possibilità ed il dovere di essere protagonista.

LA PARTITA

Parte bene, molto bene l'Unieuro che al termine del primo quarto è avanti di +3, 20-17 il parziale. Parziale che viene incrementato da una seconda frazione letteralmente sontuosa.

Una frazione nella quale i ragazzi di Martino allargano il solco del distacco. Il secondo quarto finisce 24-18 per un combinato disposto alla fine del primo tempo di 44-35 per i padroni di casa.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga l'Unieuro va in rosso, il quadro si spegne e Torino ne approfitta. Nel terzo quarto i gialloblu azzerano il distacco, la frazione termina 14-23 mentre il tabellone dell'Unieuro Arena al minuto 30 recita Forlì-Torino 58 pari.

Nell'ultimo quarto la Pallacanestro Forlì 2.015 cede il passo in via definitiva, subisce un parziale di -9, 11-20 e vede la squadra ospite aggiudicarsi il match con un chiaro 69-78.

IL TABELLINO

Unieuro Forlì - Reale Mutua Torino 69-78 (20-17, 24-18, 14-23, 11-20)



Unieuro Forlì: Xavier Johnson 23 (8/14, 1/5), Federico Zampini 14 (4/9, 2/5), Luca Pollone 8 (0/0, 2/4), Fabio Valentini 6 (1/2, 1/5), Daniele Cinciarini 6 (1/6, 1/1), Giacomo Zilli 4 (1/4, 0/0), Maurizio Tassone 3 (0/0, 1/4), Todor Radonjic 3 (0/1, 1/3), Davide Pascolo 2 (1/5, 0/2), Edoardo Zilio 0 (0/0, 0/0), Michele Munari 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 12 - Rimbalzi: 33 7 + 26 (Xavier Johnson 14) - Assist: 9 (Giacomo Zilli, Todor Radonjic 2)



Reale Mutua Torino: Keondre Kennedy 16 (4/9, 2/6), Donte Thomas 15 (5/6, 1/2), Matteo Ghirlanda 13 (3/4, 2/4), Federico Poser 12 (5/10, 0/0), Matteo Schina 9 (3/3, 0/4), Niccolo De vico 8 (1/1, 2/3), Simone Pepe 5 (1/2, 1/5), Gabriele Rhao 0 (0/0, 0/0), Gianluca Fea 0 (0/0, 0/0), Gabriele Zaccaria 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 18 - Rimbalzi: 39 6 + 33 (Federico Poser 9) - Assist: 17 (Matteo Schina 6)