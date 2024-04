Unieuro a Vigevano per la terzultima a orologio, Martino: "Un campo storicamente molto caldo"

Pallacanestro Forlì 2.015 impegnata in trasferta in casa dell'ottava forza del Girone Verde del Campionato di Serie A2, ovvero la Elachem Vigevano di coach Pansa reduce dalla pesante sconfitta patita a Trieste e per questo vogliosa di riscatto, oltre che in cerca di pesantissimi punti salvezza.

In settimana l’Unieuro ha acquisito dalla Juvi Ferraroni Cremona Daniele Magro, centro classe 1987 di 208 centimetri. Alla vigilia del match conferenza stampa di Coach Antimo Martino. Ecco la sua analisi pregara.

Coach Martino: "Con la Juvi Una gara non semplice"

Un campo storicamente caldo - “Penultima partita in trasferta di questa fase a orologio, su un campo storicamente molto caldo. Affrontiamo una squadra che da neopromossa sta disputando una buona stagione. Viene da una partita poco positiva a Trieste, per cui mi aspetto una grande reazione da parte della squadra di casa".

Grande concentrazione - "Questi motivi devono portarci alla palla a due con grande concentrazione, perché vogliamo ovviamente giocare un'altra partita solida, con l'idea di conquistare i 2 punti fondamentali per avvicinarci al nostro obiettivo, che è quello di difendere il nostro primato in classifica”.

Kadeem Allen - “Vigevano sarà sicuramente motivata, visto come hanno perso l'ultima partita e sappiamo che la partita sarà importante per le classifiche di entrambi. Per questo siamo consapevoli che sarà una partita combattuta. Noi dobbiamo pensare a mettere in campo la nostra pallacanestro, cercando di prendere immediatamente le redini del match fin dalla palla a due”.

La partita

Palla a due domenica 7 aprile alle ore 18.00 al PalaElachem di Vigevano Arbitrano Nuara, Morassutti, Mottola.

Biglietteria - Sarà possibile assistere ad Elachem Vigevano-Unieuro Forlì al Multiplex Cineflash di Forlimpopoli, in via Emilia per Forlì 1403. Il costo del biglietto è di 5€ e potrà essere acquistato direttamente in cassa, oppure online, dalla nuova App accedendo alla sezione “Biglietteria” fino ad esaurimento posti

È online e scaricabile in formato PDF il Match Program, con la presentazione degli avversari, il punto sul campionato e tante foto dal match vinto contro la Juvi Cremona, alla festa con i tifosi per la vittoria della Coppa Italia; i #sestouomo scesi in campo con la squadra, i giovani cestisti di Junior Basket Ca'Ossi e AICS, che hanno accompagnato le squadre in campo; #ShootThePassion, il gioco di metà partita della Pallacanestro Forlì 2.015; il benvenuto al neo pivot biancorosso Daniele Magro.

Fino a 30 minuti prima della palla a due sarà possibile partecipare all'App contest "Indovina lo scarto". Si ricorda che il segno + indica lo scarto a favore della squadra che gioca in casa. I primi 5 che indovinano lo scarto di Elachem Vigevano-Unieuro Forlì vincono un biglietto a testa per il settore Giallo, per assistere al big match Unieuro Forlì-Acqua S.Bernardo Cantù, di venerdì 12 aprile alle ore 20.45.

Elachem Vigevano - Unieuro Forlì come seguire il match da casa