L'Unieuro chiude la Regular Season contro Latina, Martino: "Occasione per preparare i Play Off"

Ultima partita di regular season in trasferta a Cisterna di Latina contro la Benacquista per l'Unieuro Forlì di coach Antimo Martino, fresco di rinnovo biennale con la società forlivese.

Senza nulla da chiedere alla classifica, i biancorossi sfrutteranno i 40 minuti in terra pontina per scaldare i motori in vista dei quarti di finale playoff.

Alla vigilia del match hanno parlato alla newsletter ufficiale della Lega Nazionale Pallacanestro Coach Antimo Martino e Todor Radonjic. Ecco la loro analisi pregara.

Coach Antimo Martino: "Affrontiamo la sfida con serenità"

“Ultima partita di questa stagione regolare, che da una parte affrontiamo con la serenità di un primo posto in classifica consolidato già 15 giorni fa, dall'altra con la consapevolezza che sarà

l'ultima occasione per prepararsi al meglio in vista dell'inizio dei playoff, che rappresentano ovviamente il momento più importante e determinante dell'anno”.

Gli fa eco Todor Radonjic, “Non sarà una partita semplice per noi, perché Latina si gioca la salvezza e l'accesso ai playout proprio in questi ultimi 40 minuti di regular season. Noi dovremo essere bravi a pareggiare l'energia e l'intensità che metteranno in campo i nostri avversari”.

La partita

Palla a due domenica 24 aprile alle ore 18.00 al Palasport di Cisterna di Latina Arbitrano Maschio, Rudellat, Almerigogna

Biglietteria - Sarà possibile assistere all’incontro al Multiplex Cineflash di Forlimpopoli, in via Emilia per Forlì 1403. Il costo del biglietto è di 5€ e potrà essere acquistato direttamente in cassa, oppure online, dalla nuova App, accedendo alla sezione “Biglietteria”, fino ad esaurimento posti.

Online l'ultimo numero del Match Program, con una sezione dedicata alla conferenza stampa per la firma del rinnovo biennale di coach Antimo Martino con la Pallacanestro Forlì 2.015.

Oltre al punto sul campionato, alla presentazione degli avversari, tante foto dell'ultimo impegno casalingo contro Cantù, con il #sestouomo e #shootthepassion, oltre ad una sezione dedicata alla lezione aperta sul cyberbullismo organizzata dal #partner Synergie Italia.

In vista dell’incontro Benacquista Latina-Unieuro Forlì è online fino a mezz'ora prima della palla a due l'App contest "Indovina lo scarto", che mette in palio 5 biglietti per il settore Giallo per gara 1 dei quarti di finale dei playoff di Serie A2 2024 contro Vigevano, in programma domenica 5 maggio alle 18.00.

Benacquista Latina-Unieuro Forlì come seguire il match da casa