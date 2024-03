L'Unieuro riceve la Juvi Ferraroni Cremona, Martino: "Voglio vedere da tutti grande concentrazione"

La settimana giornata della fase a orologio del Campionato di Serie A2 mette la Unieuro Pallacanestro Forlì 2.015 di fronte all'impegno casalingo contro una JuVi Ferraroni Cremona salva, che nella seconda fase della regular season, ha conquistato una sola vittoria.

Ma che ha disputato un'ottima prima fase di regular season nel girone verde. Introducono il match il coach Antimo Martino e l'ala biancorossa Luca Pollone.

Coach Martino: "Con la Juvi Una gara non semplice"

Ritorno a casa - "Torniamo a giocare in casa dopo il weekend di Coppa Italia e la trasferta di Casale. Dobbiamo assolutamente avere la forza e la concentrazione di mettere da parte la vittoria della Coppa Italia e concentrare la nostra attenzione sulla prossima partita".

Completare l'opera - "Una gara non semplice, perché come abbiamo visto nelle ultime giornate ogni partita va affrontata nei migliori dei modi, perché è evidente che a questo punto della stagione il nostro obiettivo è quello di difendere il primo posto, che ci siamo guadagnati attraverso una grandissima stagione e tanti sacrifici. Quindi adesso siamo nel momento in cui dobbiamo completare l’opera e dobbiamo farlo attraverso prestazioni fatte di consistenza e di concentrazione".

Le sfide della fase a orologio - "Il calendario ci metterà di fronte, al di là della sfida con Cantù qui in casa e quella di domani con Cremona, due trasferte su due campi di squadre in lotta per i loro obiettivi. Sicuramente saranno partite da affrontare con mentalità senza dare nulla per scontato".

Concentrazione - "Sarebbe un grave errore di superficialità e invece credo che il fatto di essere ormai primi da un anno e mezzo deve dare, sia noi che all’ambiente, quella maturità e quella mentalità per affrontare ogni partita con grande serietà. Domani voglio vedere da tutti grande concentrazione, che non c’è stata ad esempio a Casale. Partiamo da questo, poi tutti gli aspetti tattici e tecnici verranno di conseguenza."

Luca Pollone: "Sarà una partita dove dovremo arrivare concentrati da subito, così da approcciarla nel modo giusto e continuare a lavorare sul nostro modo di giocare. Abbiamo di fronte un avversario temibile, che ha le qualità per metterci in difficoltà e quindi sarà una partita molto delicata da affrontare."

La partita

Palla a due sabato 30 marzo alle ore 20.00 all'Unieuro Arena. Arbitrano Gagliardi, Centonza e D'Amato. Per celebrare la vittoria della Coppa Italia, l'Unieuro Forlì scenderà in campo con la divisa da gioco bianca dedicata alla competizione vinta due settimane fa.

Biglietteria - È possibile acquistare il biglietto online oppure scaricando l'App del Club (nella sezione Biglietteria > “Salta la Fila”). I tagliandi sono acquistabili anche presso le rivendite autorizzate VivaTicket. Il giorno della partita, la biglietteria dell'Unieuro Arena sarà aperta la mattina dalle ore 11:00 alle ore 13:00, mentre la sera dalle ore 19.00, un’ora prima dell’orario d’inizio della gara.

La Coppa Italia - In occasione della prima partita casalinga dopo la vittoria del trofeo la Pallacanestro Forlì 2.015 ha predisposto una serie di iniziative per celebrare il trionfo. Dalle 12.00 alle 13.30 e dalle 19.00 fino a poco prima della palla a due, sabato 30 marzo i tifosi potranno scattarsi una foto con la Coppa Italia all'interno di un set coinvolgente appositamente realizzato per l'occasione.

Al corner merchandising sarà inoltre possibile prenotare la maglia blu indossata a Roma nelle due partite di coppa. Vicino al set fotografico i supporters biancorossi troveranno un pannello sul quale scrivere le emozioni provate per la vittoria della Coppa Italia.

Dopo l'inno di Mameli, la Coppa Italia farà un giro di campo per condividere idealmente il suo arrivo in città con tutti i tifosi forlivesi e, al contempo, verranno posizionati in cima all'Unieuro Arena 3 stendardi celebrativi relativi ai titoli conquistati dalla Pallacanestro Forlì 2.015 nei suoi primi 9 anni di vita.

Per l'occasione, in campo una rappresentanza delle società di basket giovanile del territorio con Junior Basket Ca'Ossi Forlì, Aics Forlì, Gaetano Scirea, Bellaria, Tre Colli Brisighella. Ospiti sugli spalti anche gli atleti della Livio Neri Cesena.



È online e scaricabile in formato PDF il Match Program, all'interno, il punto sul campionato, la presentazione della partita e tante foto ancora dedicate alla Coppa Italia ed una pagina speciale dedicata al ricevimento della Pallacanestro Forlì 2.015 in Comune con il conferimento del Sigillo di Caterina Sforza, la più alta onorificenza cittadina concessa dal Sindaco di Forlì.

In vista di Unieuro Forlì - JuVi Cremona è online fino a mezz'ora prima della palla a due l'App contest "Indovina lo scarto", che mette in palio 5 biglietti per il settore giallo per la partita contro Cantù del 12 aprile con palla a due alle ore 20.45.

