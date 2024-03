L'Unieuro ospita la Reale Mutua Torino, Martino: "Vogliamo mantenere l'imbattibilità interna"

Tornano a giocare sul parquet dell'Unieuro Arena i biancorossi capitanati da Daniele Cinciarini, dopo il blitz esterno sul campo di Roma ai danni della Luiss. Ospite di turno una delle corazzate del girone verde: la Reale Mutua Torino.

L’impegno di Kadeem Allen, assente nell’ultima gara a Roma contro la Luiss per un problema fisico, sarà definito a ridosso della sfida contro la Reale Mutua. Alla vigilia del match Coach Antimo Martino ha sottolineato i temi tattici e sciolto alcuni dubbi

La conferenza stampa di Coach Antimo Martino

Gli avversari - “Domenica ci apprestiamo ad affrontare una squadra che, dopo la finale dello scorso anno, sta dimostrando grande regolarità, potendo contare su tanti giocatori che offrono solidità, oltre ad avere qualità fisiche e tecniche".

Il nucleo degli italiani - "Una squadra che si porta dietro il lavoro dello scorso anno, sia per la continuità della guida tecnica, ma anche per la conferma del nucleo di italiani. Credo che le due squadre si assomiglino molto per questi aspetti e già l'anno scorso hanno dato vita ad una partita molto equilibrata in cui, al di là degli aspetti tecnico-tattici, venne fuori anche una gara di grande intensità"

Mantenere l'imbattibilità interna - "Per questo dovremo essere bravi a farci trovare più pronti, sapendo che vogliamo continuare a mantenere l'imbattibilità del nostro campo e per questo sarà importante l'aiuto dei nostri tifosi, che sono sicuro ci daranno una grossa mano e ci faranno sentire il loro supporto”.

Le rotazioni ridotte - "Problema di concentrazione e quando la Luiss ha alzato il livello non ci siamo fatti trovare pronti, non è stato un problema di rotazione. Quando si è al completo al primo errore si possono fare cambi ma con le rotazioni ridotte non è possibile"

Magro e Camara - "Sono due nomi di giocatori che hanno squadre e allenatori e non mi permetto di parlarne. La Società ha dichiarato che è vigile sul mercato e questo è sufficiente ma io sono concentrato sulla preparazione di un match delicato e il mercato non è una mia preoccupazione"

Final Four Coppa Italia - "Sappiamo che la prossima settimana arriva il momento delle Final Four siamo contentissimi di esserci arrivati e di farlo in un contesto molto bello come quello di Roma. La presentazione a cui ho partecipato già dava la sensazione del prestigio. Dovremo dare il massimo come sempre a partire da Cantù ma le nostre attenzioni oggi vanno a Torino, alla Coppa inizieremo a pensarci da lunedì anche se lo staff e l'organizzazione sono già al lavoro"

La partita

Palla a due domenica 10 marzo alle ore 18.00 all'Unieuro Arena Arbitrano Miniati, Wassermann, Tirozzi

La biglietteria - È possibile acquistare il biglietto online oppure scaricando l’App ufficiale (nella sezione Biglietteria > “Salta la Fila”), presso la sede societaria a Forlì in Viale Corridoni 10, da mercoledì a venerdì (dalle 8.30 alle 12.30) ed in tutte le rivendite autorizzate VivaTicket.

Il giorno della partita, la biglietteria della Unieuro Arena sarà aperta la mattina dalle ore 10.00 alle ore 12.30, mentre la sera dalle ore 19.00, un’ora prima dell’orario d’inizio della gara.

La promozione - In occasione della Festa della Donna, per la partita contro Torino le tifose biancorosse riceveranno uno sconto sul merchandising pari al 50% del valore del biglietto o, in caso di abbonamento, del valore del biglietto intero nel rispettivo settore. La promozione sarà valida per acquisti da 50€ in su, per i settori Parterre, da 30€ in su per tutti gli altri settori.

È online e scaricabile in formato PDF il Match Program, con la presentazione degli avversari, il punto sul campionato e tante foto.

Sesto Uomo - In occasione del match casalingo torneranno il #sestouomo, l'iniziativa della Pallacanestro Forlì che schiera in campo con i giocatori un rappresentante dei partner biancorossi ed un tifoso, in rappresentanza dei supporter biancorossi; le Unieuro Cheerdance by Explodance; lo “Shoot the Passion”, il gioco di metà partita che mette in palio un televisore e altri premi, per chi centra il canestro da metà campo.

Prima della palla a due Renato Pasquali, general manager dei forlivesi e membro del Direttivo LNP Servizi, consegnerà il premio di MVP straniero del mese di febbraio all'ala biancorossa Xavier Johnson.

È online fino a mezz'ora prima della palla a due l'App contest "Indovina lo scarto", che mette in palio 5 biglietti per il settore

Unieuro Forlì-Reale Mutua Torino come seguire il match da casa