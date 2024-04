Unieuro, conto alla rovescia per i Play Off. Sfida contro Vigevano, parte la caccia al biglietto

La Pallacanestro Forlì 2.015 comunica in una nota di stampa che da giovedì 18 aprile, fino a venerdì 3 maggio, sarà possibile acquistare i biglietti in vista di Gara 1 e Gara 2 dei quarti di finale dei Playoff contro la Pallacanestro Vigevano, in programma domenica 5 maggio alle ore 18.00 e martedì 7 maggio alle ore 20.30 all'Unieuro Arena.

Per l'occasione verrà messa in vendita a 15€ la T-shirt "Tutta Forlì ti ama", dedicata alla post season biancorossa 2024.

Promozione T-shirt Playoff 2024

I tifosi che acquisteranno i biglietti dei quarti di finale a tariffa intera, nei settori numerati, per Gara 1 e Gara 2 in unica soluzione, riceveranno in omaggio la T-shirt "Tutta Forlì ti ama". Per i settori non numerati, i tifosi che acquisteranno contestualmente i biglietti interi per Gara 1 e Gara 2, aggiungendo 10€ riceveranno la T-shirt dei playoff 2024.

L'acquisto combinato di Gara 1 e Gara 2 sarà possibile esclusivamente presso la sede della Pallacanestro Forlì 2.015, nei giorni e negli orari sotto indicati, o nelle rivendite VivaTicket autorizzate. L'acquisto simultaneo di Gara 1 e Gara 2 non sarà effettuabile alla biglietteria dell'Unieuro Arena il giorno della partita.

Agevolazioni abbonati - Gli abbonati alla regular season 2023/24 della Pallacanestro Forlì 2.015 avranno il diritto di prelazione sul posto fino al 24 aprile, oltre a vantare una scontistica dedicata, che permarrà anche oltre la scadenza della prelazione sul posto.

Date e orari apertura sede - Prevendita attiva presso la sede della Pallacanestro Forlì 2.015 in viale Filippo Corridoni n.10 dal lunedì al venerdì, 25 aprile escluso, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 17.30 alle 20.00. La prevendita in sede chiuderà venerdì 3 maggio alle ore 20.00.

Rivendite autorizzate

Edicola Bartolucci (Via Seganti, 3/A, Forlì)

La Caffetteria (Via Ravegnana, 146/A, Forlì)

Punto Snai Forlì (Viale Roma 147, Forlì)

Punto Snai Bertini (Via Bertini, 94, Forlì)

Tabaccheria Casadei (Via Saffi, 56, Forlimpopoli)

Ticketando (Via Italo Calvino, 77, Forlimpopoli)

Punto Snai Forlimpopoli (Via Berlinguer 5, Forlimpopoli)



Biglietteria online - Per le partite singole sarà possibile acquistare il biglietto online dalla App della Pallacanestro Forlì 2.015 (nella sezione Biglietteria > “Salta la Fila”) oppure sulla piattaforma VivaTicket.

Riduzioni e gratuità - Over 65, sconto del 10%; Universitari, sconto del 50% nel settore giallo (presentando tessera e ricevuta pagamento tasse universitarie); Under 6, nati nel 2018 e seguenti, ingresso gratuito in tutti i settori; Under 10, nati dopo il 30/06/2013, ingresso gratuito nel settore giallo; Under 18, nati dal 2005 al 2013, sconto del 50% in tutti i settori.

Persone disabili - Persona con disabilità e invalidità (sopra al 50%) in grado di deambulare senza accompagnatore, riduzione del 50%; persona con disabilità e invalidità in grado di deambulare e con necessità di accompagnatore, riduzione del 50% e un ingresso omaggio; Persona con disabilità e invalidità non in grado di deambulare, ingresso omaggio più ulteriore ingresso omaggio per l'eventuale accompagnatore.

La tabella dei prezzi