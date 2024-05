Unieuro al via la serie playoff con Vigevano. Martino: "Decisiva la forza della squadra"

Testa di serie del tabellone oro dei Playoff del Campionato di Serie A2, la Pallacanestro Forlì 2.015 è pronta ad ospitare la Elachem Vigevano per Gara 1 e Gara 2, in programma rispettivamente domenica alle 18 e martedì alle 20.30 all'Unieuro Arena. "Ci apprestiamo finalmente ad iniziare i playoff - dichiara Coach Antimo Martino - la fase più bella ed emozionante del campionato, dopo una lunga stagione dove abbiamo dimostrato il nostro valore e la nostra solidità, gratificati dal primo posto finale e dalla vittoria della Coppa Italia. Però ora sappiamo che bisogna resettare e partire da zero".

La Elachem Vigevano - "Ci apprestiamo ad entrare in una serie contro una squadra come Vigevano, che approccerà questi playoff con grande entusiasmo, caratterizzata da un gruppo di italiani che mette grande energia in campo e due ottimi stranieri".

Infortunio Allen - "Noi purtroppo ci arriviamo con l'infortunio di Kadeem Allen, che non possiamo far finta che non ci sia stato, però allo stesso tempo sono sicuro che la squadra, così come ha fatto nei momenti difficili di questa stagione, troverà le energie e il modo di andare anche oltre a questa difficoltà".

La lunga pausa - "Una pausa che non mi piace in senso assoluto perché arrivi all'ultima giornata con l'adrenalina dei Playoff e poi devi metterla in un angolino per poi ritirarla fuori dopo 14 giorni. Non una grandissima idea. Alla luce dell'infortunio di Allen, egoisticamente, la pausa di 14 giorni ci ha permesso di lavorare su nuovi equilibri. Ho visto una concentrazione un'attenzione aumentata in modo esponenziale"

Il lavoro di preparazione - "Abbiamo lavorato un po' su tutto e lo avremmo fatto egualmente con Allen. Ovviamente abbiamo dovuto pensare a qualcosa di nuovo. Ma non è stato bello ritrovarsi all'inizio dei Playoff mettendo da parte tutto quello che hai fatto in stagione soprattutto a livello di rotazioni, di dinamica e di chimica. Ora siamo costretti a cambiare molto, lo faremo e sono sicuro che le risposte saranno giuste cercando di essere performanti come abbiamo sempre fatto. Non sarà facile, ma ci proveremo".

L'assenza di Kadeem - "E' evidente che perdiamo un americano atipico, molto generoso dal punto di vista difensivo, e potenzialmente in attacco perdiamo qualcosa. Diventerà ancora più importante l'aspetto difensivo. Soprattutto perché ci siamo posti l'obiettivo di difendere sempre il fattore campo. L'obiettivo è diventare solidi e consistenti e vogliamo farlo con l'aiuto del pubblico. Il fatto di affrontare questi playoff potendo contare sul fattore campo e sull'aiuto dei nostri tifosi sicuramente rappresenta per noi una spinta importante che ci dà grande fiducia."

Le modifiche tattiche - "Sinceramente credo che la chiave sarà che ognuno di loro dovrà cercare di garantire al meglio cosa ha fatto finora. Non credo che ognuno di loro debba fare qualcosa in più o di diverso. Già questa assenza ci crea diversità e dobbiamo adeguarci alle nuove dinamiche. Sarebbe un errore se ognuno di loro pensasse di fare qualcosa di nuovo e di diverso. Sarà sufficiente fare bene quello che hanno sempre fatto mantenendo il livello di consistenza e riducendo i livelli di novità. Magari senza Allen la palla starà di più nelle mani di qualcun'altro ma sarà decisiva la forza della squadra. Ne usciamo come squadra e non con scelte individuali".

Lo stato mentale - "Ci arriviamo bene, non abbiamo fatto cose particolari, in questo periodo l'obiettivo è quello di mantenere uno stato di forma graduale. Abbiamo cercato di alleggerire un po' la tensione mentale facendo in modo che l'intensità aumentasse in relazione all'avvicinamento ai Playoff"

Gara 1 dei quarti di finale Playoff vedrà alzare la palla a due alle ore 18.00 di domenica. Arbitri dell'incontro i signori Caforio, Chersicla e Centonza. Unico precedente tra le due squadre, il match della fase a orologio che sancì matematicamente il primato in classifica di Forlì con due giornate di anticipo, che terminò 80-85 per i biancorossi.

Biglietteria - I tifosi che acquisteranno in soluzione unica i biglietti di G1 e G2, a tariffa intera, nei settori numerati, riceveranno in omaggio la T-shirt dei playoff "Tutta Forlì ti ama" con la quale il pubblico colorerà di rosso l'Unieuro Arena. Per chi acquisterà i biglietti interi nei settori non numerati, in soluzione unica G1 e G2, la T-shirt de Playoff 2024 costerà 10€ anziché 15 euro, prezzo di vendita al corner merchandising.



Per info su costi e orari di apertura della sede e della biglietteria dell'Unieuro Arena, o per l'acquisto online tramite App o sulla piattaforma VivaTicket, è possibile consultare la pagina del sito ufficiale del club dedicata alla serie.



Da sottolineare che da domenica 5 maggio ore 10.00, la biglietteria della sede si trasferirà all'Unieuro Arena, dove da lunedì sarà possibile acquistare il biglietto singolo per Gara 2, in programma mercoledì alla ore 20.30. Ospiti della Pallacanestro Forlì 2.015 i giovani cestisti del Gaetano Scirea di Bertinoro, che accompagneranno le squadre in campo durante il protocollo di presentazione delle formazioni. Prima della palla a due, infine, il GM Renato Pasquali premierà il secondo assistente, Paolo Ruggeri, ed il fisioterapista, Giacomo Calbi, per le 100 panchine in biancorosso.

Online l'ultimo numero del Match Program, con la presentazione della serie dei quarti di finale Playoff contro Vigevano, tutte le info di biglietteria, la sezione dedicata alla nuova App della Pallacanestro Forlì 2.015 e tutte le indicazioni per poter vedere in differita su Teleromagna tutte le partite del primo turno Playff dell'Unieuro Forlì.

In vista di G1 Unieuro Forlì - Elachem Vigevano è online fino a mezz'ora prima della palla a due l'App contest "Indovina lo scarto", che mette in palio 5 biglietti per il settore giallo per Gara 2 dei quarti di finale dei playoff LNP 2024 contro Vigevano, in programma martedì 7 maggio alle 20.30.

