Unieuro, Kadeem Allen operato: resterà vicino alla squadra durante i playoff

Kadeem Allen è stato operato dall'Ortopedico della squadra Mirco Lo Presti, presso la II Clinica Ortopedica dell'Istituto Ortopedico Rizzoli Bologna, diretta dal Prof Zaffagnini. L'operazione, eseguita lunedì, si è resa necessaria per riparare la lesione traumatica del tendine d'Achille della caviglia sinistra. Il giocatore è stato sottoposto ad intervento di tenoraffia con associato trattamento infiltrativo di cellule ortobiologico, per cercare di accelerare i tempi della guarigione della nota lesione. I tempi di recupero oscillano tra i 7 e gli 8 mesi. "Il giocatore ha manifestato il desiderio di rimanere ancora in Italia per stare vicino alla squadra durante i playoff", rende noto la società

Le tappe della vicenda

Ricordiamo brevemente le tappe della vicenda. Allen si è infortunato sul parquet di Cisterna di Latina durante l'ultimo match della Fase ad Orologio, quello vinto dell'Unieuro per 87-89 contro la Benacquista Latina. Già in conferenza stampa post-gara erano apparse chiare la gravi condizioni dell'atleta, talmente gravi da far dire a Coach Martino che si tratta di "un infortunio che rischia di essere molto serio ". Nei giorni successivi i timori si sono rivelati realtà tanto da indurre il Presidente Nicosanti a caricare l'ambiente in vista dell'avvio dei Playoff.

"Ora dobbiamo completare la stagione facendo una vera e propria impresa - ha sottolineato il patron dei biancorossi in una nota - Sappiamo che ci arriviamo senza Kadeem, cui va il più grosso in bocca al lupo da tutti noi, ma questo non dovrà essere un limite, se tutti noi ci crediamo e vi assicuro che tutti noi ci crediam".

E ancora: "La società, lo staff, la squadra ci crede fermamente nel realizzare il nostro sogno. Non sarà facile ma semplicemente dovremo vincere tutte le partite in casa da ora in avanti e se faremo qualche blitz esterno accorceremo le serie". Ora le scenario è chiaro, Allen non sarà a disposizione fino all'inizio del 2025 ma i giocatori, lo staff tecnico e lo staff dirigenziale vogliono fare di tutto per farlo rientrare con la Pallacanestro Forlì 2.015 in LBA.