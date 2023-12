Derby con Rimini, sale la febbre del sabato sera. Martino: "Giocheremo in un ambiente caldo"

Natale con derby per l'Unieuro Forlì impegnata al PalaFlaminio di Rimini nella seconda trasferta consecutiva che chiuderà un 2023 davvero strepitoso. "Ci attende una partita che non deve essere assolutamente affrontata guardando la classifica perché il valore di Rimini è assoluto potendo contare su due ottimi stranieri e un gruppo di italiani che conosce la categoria e può fare la differenza - le parole di coach Antimo Martino -. Sicuramente giocheremo in un ambiente caldo con tanti nostri tifosi al seguito e l'augurio è quello di dare vita ad un derby emozionante. Dovremmo avere la capacità di affrontarla dimostrando grande presenza, una buona gestione emotiva e la capacità di fare le cose che serviranno per vincere la gara."

Sulle disponibilità della rosa: "Settimana regolare con tutti gli atleti a disposizione con l'eccezione di Valentini che ha fatto ghiacchio e riposo in attesa degli esami strumentali che, per fortuna sono andati bene, ed ha iniziato un lavoro specifico con il preparatore. Verrà valutato per la prossima partita".

"Affrontiamo una squadra dal grande talento offensivo, con giocatori chiave molto esperti - si sofferma Maurizio Tassone -. Con il cambio di allenatore è una Rimini in qualche modo diversa rispetto all'andata. Sarà fondamentale approcciare la gara con grande attenzione, senza farci travolgere dal clima che troveremo."

La partita

RivieraBanca Rimini-Unieuro Forlì 16° giornata del Girone Rosso del Campionato di Serie A2, palla a due sabato 23 dicembre alle 20.30 al PalaFlaminio. Arbitrano Terranova, Pecorella e D'Amato.

