Serie A2, l'Unieuro 2.015 apre la stagione con il derby di Cento: "C'è tanta voglia di fare bene"

L’Unieuro Pallacanestro Forlì arriva, finalmente, alla prima di campionato per la stagione 2023-2024. E lo fa dopo aver raggiunto i quarti di Supercoppa e sfiorato le finali di Montecatini. Un ottimo viatico per una stagione, quella del girone Rosso del campionato di Serie A2 che si preannuncia intenso e combattuto. Alla vigilia del match di apertura, quello contro il Sella Cento, hanno parlato in conferenza stampa, coach Martino e Capitan Cinciarini.

“Siamo finalmente vicini all’inizio della stagione - afferma coach Martino -. Tutti cominciamo a provare quelle emozioni e quella piacevole tensione che solamente le gare ufficiali sanno regalarti. Veniamo da un lungo precampionato utile e che ha evidenziato tanti margini di crescita". E ancora: "Dobbiamo completare l’inserimento di alcuni giocatori come ad esempio Xavier Johnson, che hanno saltato una buona parte di precampionato. Iniziamo con una partita sicuramente impegnativa, su un campo difficile e contro una squadra che l’anno scorso ha fatto molto bene e che mantiene da anni la stessa guida tecnica".

"Cento - conclude Martino - ha mantenuto un gruppo di giocatori dallo scorso anno e già in precampionato ha dimostrato buone qualità. Da parte nostra però c’è voglia di iniziare bene e di mettere da subito in campo tanta applicazione e tanta voglia di fare bene.“ Gli fa eco il capitano Daniele Cinciarini: “Arriviamo alla partita di domenica al completo, ci stiamo allenando forte. E’ stato un precampionato intenso, con carichi di lavoro estremamente pesanti. Sarà una partita molto sentita e molto dura perché giocheremo su un campo caldo, ma sono sicuro che, per come ci stiamo allenando, ci faremo trovare pronti. Vogliamo iniziare col piglio giusto e con tanti tifosi vicino a noi. Daremo tutto, per noi e per i nostri tifosi.“

Palla a due alle ore 18:00 alla Baltur Arena di Cento, con dirette streaming esclusiva su LNP Pass e aggiornamenti sui canali social della Pallacanestro 2.015 Forlì. La partita verrà proposta in differita mercoledì 4 ottobre alle ore 21 e venerdì 6 ottobre alle ore 15 sul canale 78 di TR Sport. Arbitrano Marco Vita, Nicolò Bertuccioli e Luca Bartolini