L'Unieuro chiude la Regular Season con Trieste, Martino: "Orgogliosi di giocare per il primo posto"

Ultimi quaranta minuti di regular season con in palio il primo posto in classifica nel Girone Rosso per l'Unieuro Forlì che attende all'Arena una Pallacanestro Trieste determinata ad evitare la quinta piazza, mentre la co-capolista, la Fortitudo Bologna sarà impegnata sul parquet della Tezenis Verona.

Dopo la splendida vittoria di Udine e la qualificazione alle Final Four di Coppa Italia, i biancorossi ritrovano l'Unieuro Arena ed il suo pubblico nell'ultima giornata di regular season. Ad introdurre la partita, che avrà Antonelli edilizia srl come Match Sponsor, le parole di coach Antimo Martino.

Palla a due domenica alle ore 18.00 all'Unieuro Arena. Arbitrano Nuara, Pazzaglia e Puccini. All'andata vinse Trieste 79-62.

La conferenza stampa di Coach Martino

Antimo Martino: "Chiudiamo la stagione regolare affrontando una squadra come Trieste che, seppur priva di Reyes, uno dei giocatori più forti del campionato, resta per profondità e per talento del suo roster una squadra di assoluto livello".

La vittoria di Udine: "Veniamo da una vittoria importante sul campo di Udine sia per il valore della gara, per quello che rappresentava, ma soprattutto per la mentalità con cui è stata raggiunta".

Obiettivo primo posto: "Però, adesso dobbiamo avere la forza, in casa, davanti ai nostri tifosi, per provare tutti insieme ad affrontare un'altra partita contro un'altra grande squadra per cercare di chiudere nel migliore dei modi questa stagione regolare. Pensare di arrivare all'ultima gara con ancora la possibilità di conquistare il primo posto in questo girone così competitivo deve essere per tutti motivo di grande soddisfazione."

Unieuro Forlì-Pallacanestro Trieste, biglietti e iniziative

Biglietteria: È possibile acquistare il biglietto online oppure scaricando l'App ufficiale (nella sezione Biglietteria > “Salta la Fila”), presso la nostra sede a Forlì in Viale Corridoni 10, negli orari di apertura dal lunedì al venerdì (dalle 8,30 alle 12,30) ed in tutte le rivendite autorizzate VivaTicket.

Il giorno della partita, la biglietteria della Unieuro Arena sarà aperta dalle 10 alle 12, mentre la sera, dalle ore 17.00, un’ora prima dell’orario d’inizio della gara. Si consiglia ai tifosi di privilegiare la biglietteria online e si ricorda di presentarsi muniti di documento di riconoscimento, che verrà richiesto ai possessori di titolo d’ingresso ridotto.

E' online e scaricabile in formato PDF il Match Program con la presentazione degli avversari, il punto sul campionato, tante foto, l'intervista al #Matchsponsor Antonelli edilizia srl e l'elenco dei vincitori del biglietto per la prima partita della fase a orologio dell'11 febbraio alle 18, grazie all'App contest "Indovina lo scarto".

In occasione del match casalingo torneranno il #sestouomo, l'iniziativa della Pallacanestro Forlì che schiera in campo con i giocatori un rappresentante dei partner biancorossi ed uno tifoso in rappresentanza dei supporter biancorossi, oltra al gioco di metà partita #ShootThePassion

Nel corso della partita saranno disponibili aggiornamenti sui canali social della Pallacanestro Forlì 2.015 e sul nuovo canale WhatsApp. Aggiornamenti dei quarti in tempo reale arriveranno anche tramite le notifiche push in App.

Il match verrà trasmesso in diretta streaming in abbonamento su LNP Pass. Il media partner Teleromagna proporrà invece la differita di Unieuro Forlì - Pallacanestro Trieste mercoledì 7 febbraio alle ore 21.00 e venerdì 9 febbraio alle 15.00 sul canale 78 di TR Sport.