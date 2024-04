Sbarca all'Università il progetto della Pallacanestro Forlì 2.015 "Professore per un giorno"

È sbarcato all'Università il progetto della Pallacanestro Forlì 2.015 "Professore per un giorno". All'interno del corso di Economia del Prof. Giorgio Rusticali, si è tenuta una lezione volta a tracciare un parallelo tra audit aziendale e basket. Professore d'eccezione, il coach biancorosso Antimo Martino, insieme a Massimo Tamburini e Anna Goni di KPMG, azienda di revisione.

Iniziata con l’intervento di Massimo Tamburini, ad inquadrare quanto sia importante il lavoro in team, la lezione è proseguita con coach Martino, che ha apportato all’incontro la propria esperienza vissuta sul campo.

La lezione di Coach Martino

Parlando da allenatore, l'allenatore biancorosso ha inquadrato prima di tutto l’importanza dello staff e di ogni singolo collaboratore; di quanto sia fondamentale che lo staff sia qualificato, professionale e composto da collaboratori che con personalità portino le proprie idee al fine di creare un percorso di crescita condiviso, nel quale la responsabilità resta sempre del capo allenatore, ma che nelle proprie decisioni possa contare su un confronto con i propri colleghi.

La lezione di Antimo Martino si è poi spostata sull’analisi delle sconfitte, degli insuccessi, e quanto sia importante nell’analisi del risultato finale la valutazione della qualità del lavoro svolto, della programmazione e di tutto ciò che ruota attorno alla preparazione di una partita, così come di un esame universitario.

L’esito di una partita, o di un esame universitario, può essere soggetto a tante variabili che possono condizionare la singola prestazione, ma la conoscenza e le competenze acquisite nel processo di apprendimento, preparazione, studio e allenamento, saranno ciò che rimarranno per sempre nel bagaglio culturale e tecnico di uno studente, di un giocatore, di una squadra.

In chiusura, il Prof. Rusticali ha introdotto l'analisi del modello di rischio e ha coinvolto Antimo Martino in un parallelo tra revisore e allenatore, audit e basket, paragonando le varie tipologie di rischio al tiro a canestro e alle probabilità di segare o meno o di subire o meno un canestro.



Il Progetto "Professore per un giorno" si avvicina così a conclusione. Ultimo incontro sarà quello del coaching staff presso la 5^F del Liceo Scientifico "Fulcieri" ad indirizzo sportivo.