Shock Unieuro, tendine d’Achille rotto per Allen: Forlì perde l’ex Nba per i playoff

Forlì perde la sua stella in vista dei playoff. La visita ortopedica e gli esami clinici cui è stato sottoposto l'atleta Kadeem Allen, infortunatosi domenica scorsa nel match contro Latina, hanno evidenziato la lesione completa del tendine d'Achille della caviglia sinistra. L'americano dovrà pertanto sottoporsi ad intervento chirurgico. Si palesano, pertanto, le più nefaste previsioni, quelle che già domenica sera facevano dire a coach Antimo Martino che "l'infortunio che rischia di essere molto serio".

Un infortunio occorso ad una parte molto delicata del fisico di un atleta. Una rottura che rischia di costare dai 5 ai 7 mesi solo per il ritorno alle normali attività quotidiane e di almeno 8-10 per la riatletizzazione e il ritorno all'attività agonistica . L'infortunio che arriva in una sfida, quella con la Benacquista Latina, che Forlì ha onorato nel rispetto dell'avversario. Un infortunio che arriva a pochi giorni dall'inizio dei playoff a cui i biancorossi si affacciano da testa di serie numero uno nel tabellone Oro.

La maledizione della Post Season

Un ko che, purtroppo, ripropone quella che in casa Unieuro viene definita la "maledizione della Post Season". Quello di Kadeem Allen è l'ennesimo grave infortunio occorso ad un giocatore di Forlì negli ultimi vent'anni. Ci fu la rottura del legamento crociato del ginocchio subita da Alberto Causin durante Gara 1 della finale promozione per l’A2 del 2005. L'infortunio occorso nel 2010 a Federico Lestini che si ruppe i legamenti del ginocchio in gara 1 dei quarti di finale contro Treviglio.

Nel 2019 è toccata a Tommaso Oxilia la rottura dei legamenti del ginocchio a quattro turni dalla fine della Regular Season, per non tacere della vicenda di Vincent Sanford che nel 2023 deve fermarsi in Gara 1 dei playoff contro Chiusi per una lesione al gemello mediale.

Una striscia lunga, troppo lunga, ma che Forlì deve mettere da parte e non considerare troppo perché, sempre secondo quando affermato da Coach Antimo Martino: "Uno straniero in Serie A2 non si regala a nessuno soprattutto nei Play Off. Ma questa squadra troverà al suo interno la forza necessaria per uscire da questa cosa. Lotteremo con i denti e trasformeremo questa disavventura in energia" . Nel frattempo sottolinea che "a Kadeem va il più sincero ringraziamento per quanto fatto ad oggi e l'augurio di tutta la società per una pronta guarigione".