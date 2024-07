Unieuro, al RoncaCity il primo contatto di Gaspardo con i nuovi tifosi

Giovedì 18 luglio, a partire dalle ore 20:00, la nuova ala dell'Unieuro Forlì, Raphael Gaspardo, sarà presente, per un primo saluto con i tifosi biancorossi, al Polisportivo Cimatti di Roncadello in occasione del RoncaCity Playground 2024 .

Non una presentazione ufficiale vera e propria, semplicemente una comparsata, vista la sua presenza a Forlì per il disbrigo delle canoniche pratiche prestagionali, durante la quale Gaspardo si presterà per foto e autografi con i nuovi tifosi.

La carriera di Gaspardo

Raphael Gaspardo, ricordiamo, indosserà la casacca della Pallacanestro Forlì 2.015 a partire della prossima stagione.

Nato a Bressanone il 3 agosto del 1993, Gaspardo è un'ala atletica e versatile di 208 centimetri per 100 chili ed approda in biancorosso dopo un biennio nell'ambiziosa Apu Udine dove si è confermato uomo da doppia cifra.

Raphael ha chiuso l'esperienza in Friulai in semifinale playoff contro l'Acqua San Bernardo Cantù, poi sconfitta da Trieste in finale, viaggiando in post season a 12,8 punti e 6,4 rimbalzi di media, tirando con il 58% da 2 ed il 39% da 3.

Il Ronca City Playground

Quanto al Ronca City Playground da segnalare che si tratta della settima edizione del torneo di pallacanestro 3 Vs 3 che si svolge nel periodo compreso tra il 15 ed il 19 luglio con tante novità rispetto alle stagioni precedenti, a partire dallo svolgimento della prima edizione del torneo femminile.

32 le squadre iscritte, circa 200 gli atleti che si sfideranno per una vera e propria indigestione di buon basket.

Parte del ricavato della manifestazione verrà destinato all’acquisto di attrezzature sportive per la Wheelchair Basket Forlì, squadra di basket in carrozzina che si esibirà sui campi di gioco in partite dimostrative della loro attività a favore dello sport per tutti.