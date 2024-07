Unieuro, Cinciarini fa chiarezza sul futuro: il post social non lascia dubbi

Si chiude nel migliore dei modi, per i tifosi e gli appassionati dalla Pallacanestro Forlì, la vicenda legata al proseguimento del rapporto tra la società biancorossa e capitan Daniele Cinciarini. Si chiude con la conferma per un'altra stagione, la terza consecutiva in maglia biancorossa, del veterano del roster di coach Antimo Martino. E' lo stesso Cinciarini, classe 1983, 23 anni di basket professionistico ad altissimo livello, con un post comparso sul proprio account social, a certificare lo stato delle cose.

Il post del Capitano

Il post non lascia spazio a dubbi ed interpretazioni e vede lo stesso Capitano di spalle, davanti al pubblico dell'Unieuro, con un commento a corredo assolutamente emblematico: "To be continued", si continua. Ed un hastag molto netto ‘Terzo anno insieme’. In realtà non c'erano molti dubbi in proposito. La volontà comune di Società, Tecnico e Capitano era di proseguire insieme. Proseguire per riprendersi quello che la sfortuna ha tolto alla Pallacanestro Forlì nel 2023-2024 costringendola a giocare il playoff senza Kadeem Allen, riducendo così, in modo esponenziale il potenziale di un roster che aveva dominato la Regular Season, la fase a Orologio e vinto la Coppa Italia di Serie A2.

Ma tra il dire e il fare ci sono di mezzo le ambizioni, la programmazione, i costi e la ricostruzione di una squadra che nel frattempo ha perso in sequenza Fabio Valentini e Federico Zampini, sfoglia la margherita sui tempi di recupero di Allen, ed ha ingaggiato Angelo Del Chiaro , Raphael Gaspardo , Riccardo Tavernelli e Matteo Parravicini . Ma la conferma di Cinciarini non poteva minimamente essere messa in dubbio. Adesso l'ufficialità, almeno quella via social, per quella formale si aspetta solo la nota del club. Ma è un dettaglio