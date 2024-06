Unieuro, la Curva Nord chiede chiarezza sugli obiettivi per la stagione 2024-2025

Con una nota comparsa sulla propria pagina Instagram la Curva Nord Forlì apre il dibattito su quelli che sono gli obiettivi e le priorità per la stagione agonistica 2024-2025. Una stagione sportiva che, ricordiamo, vedrà la Pallacanestro Forlì di nuovo impegnata nel Campionato di Serie A2. Campionato di Serie A2 che però cambia radicalmente formula.

Non ci saranno più due gironi e relativi playoff promozione ma un girone unico a venti squadre, con una regular season di 38 giornate. Una regular season al termine della quale ci sarà una sola promozione diretta in LBA ed una seconda promozione da centrare tramite playoff. Vi parteciperanno le squadre classificate dal secondo al settimo posto con play-in tra le classificate dall''8 all'11° posto per completare la griglia. Tre le retrocessioni in Serie B Nazionale. Un cambio radicale che costringe le squadre, Forlì in testa, a disegnare da subito un organico all'altezza delle ambizioni. E proprio alle ambizioni fa riferimento il post degli Ultras.

Il Post della Curva Nord

"Dopo l'ennesimo Campionato chiuso al primo posto - scrive la Curva Nord Forlì - ci siamo ritagliati il solito ruolo di comparsa nei play-off". E ancora: "Ormai, da anni, la storia si ripete nel totale silenzio della società che accetta qualsiasi risultato senza mai spiegare ai tifosi quale, realmente, sia il suo obiettivo".

"Forlì - scrivono ancora gli ultras - è diventate per i giocatori che si susseguono un luogo di villeggiatura dove svernare con tranquillità". "Si sappia - conclude il post della Curva Nord - che il calore, il tifo e il clima al palazzo non sono mai scontati ma vanno guadagnati. Anche col rispetto di squadra e società verso i propri tifosi. Per questo chiediamo chiarezza sul futuro al presidente Nicosanti e ai soci"

Le situazioni contrattuali

Chiarezza che passa, inevitabilmente, per un mercato all'altezza delle ambizioni di Società e tifosi. Mercato che dovrà tenere conto della già annunciata uscita del roster di Fabio Valentini, del grave infortunio occorso a Kadeem Allen e dell'età di Cinciarini e Pascolo.

Da segnalare, infine, le vicende degli atleti sotto contratto. Ovvero Daniele Magro, che non ha clausole di uscita, di Giacomo Zilli, con clausola di uscita diretta e indiretta, e di Luca Pollone e Federico Zampini, entrambi con possibilità di uscire ma solo in caso di chiamata da parte di un club della Serie A.

Anche se, alla fine della fiera, la maggior garanzia è rappresentata dal rinnovo fino al 30 giugno 2026 di Coach Antimo Martino. Il miglior tecnico della Serie A2 2023-2024. Una garanzia in senso assoluto