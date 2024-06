Unieuro, Coach Martino dopo Valentini perde anche Federico Zampini

Quella che aspetta la Pallacanestro Forlì 2.015 si preannuncia come "una lunga estate caldissima".

Un'estate nella quale Coach Antimo Martino, il General Manager Renato Pasquali e il Presidente Giancarlo Nicosanti, sono chiamati a mitigare la delusione per come sono finiti i playoff e, al tempo stesso, ad allestire una formazione in grado di lottare, da subito, per centrare la tanto sospirata promozione in LBA.

E visti i primi approcci non sarà facile. Secondo quanto riporta l'edizione oggi in edicole de Il Resto del Carlino l'Unieuro dopo Fabio Valentini perde un altro pezzo del roster.

Zampini alla Vanoli Cremona

Parliamo di Federico Zampini, perugino classe 1999, in biancorosso dalla scorsa estate e che ha deciso di avvalersi della clausola di uscita e di accettare la corte della Vanoli Cremona formazione di LBA.

A Zampini, sempre come riporta il quotidiano, era stato consigliato di giocare un altro anno ad alto livello in Serie A2 ma il playmaker ha deciso di fare da subito il salto.

"A Zampini facciamo l’in bocca al lupo e lo ringraziamo per quello che ha fatto - ha dichiarato a TeleRomagna il presidente Nicosanti - anche se a questo punto dovremo muoverci alla ricerca di un altro playmaker"

Nella sua stagione a Forlì Zampini ha conquistato la Coppa Italia di categoria, manifestazione nella quale ha anche centrato il titolo di miglior giocatore della manifestazione.



Ma non solo. Il play umbro lascia un vuoto importante fatto di una media di 9 punti, 4 rimbalzi e 2,3 assist in 22 minuti di gioco durante Regular Season.

Cifre che sono salite a 12,2 punti, 3,6 assist e 3,5 rimbalzi in 26’ minuti di gioco nella fase ad Orologio. Per esplodere letteralmente in zona playoff dove ha chiuso con una media di 14 punti, 4,3 rimbalzi e 3,2 assist in 25’ minuti di gioco.

La promessa di Nicosanti

Un vuoto difficile da colmare. Un vuoto che però lo Nicosanti ha tutte le intenzioni di riempire. Come ha spiegato, sempre intervenendo a TeleRomagna, il numero uno del Club, la Società biancorossa punta anche quest'anno "ad allestire una squadra assolutamente competitiva".

Parole nette e chiare, parole a cui a breve dovranno per forza di cose seguire i fatti.