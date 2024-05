Unieuro, Fabio Valentini ai saluti: "Stagione indimenticabile"

Con un post comparso sulla propria bacheca Facebook il play dell'Unieuro Forlì ha annunciato la fine della sua esperienza in biancorosso. "Grazie. Semplicemente grazie - scrive il classe 1999 del roster di Coach Antimo Martino - Un'altra stagione in bacheca, una stagione ricca di gioie, una coppa Italia, mio primo trofeo da giocatore".

Ma anche un richiamo, netto e onesto al proprio apporto alla causa: "un anno complicato dove non son riuscito a trovare la continuità dell'anno scorso, ma questa stagione è stata indimenticabile". Commosso e commovente il finale: "Un gruppo di ragazzi meravigliosi, una città meravigliosa, dei tifosi meravigliosi. 'non mi stanco mai di te , magico Forlì alè'".

I numeri di Valentini a Forlì

Fabio Valentini era approdato all'Unieuro nell'estate del 2022 proveniente del Monferrato Basket, in queste due stagioni vissute ad altissima velocità, la citata vittoria della Coppa Italia, la finale promozione del 2023, la sfortuna eliminazione in semifinale nel 2024.

Un percorso a cui è mancata la ciliegina sulla torta del salto in LBA, ma un percorso dove Valentini ha messo insieme tra i vari impegni con la canotta biancorossa 82 partite, per un totale di 1991 minuti conditi da 743 punti complessivi.

Come accennato dallo stesso Valentini molto bene nel 2022-2023, 440 punti e 1024 minuti, meno continua ma non per questo meno efficace la seconda stagione. Un contributo prezioso in termini di costruzione del gioco e di punti che l'Unieuro dovrà rimpiazzare presto e bene.