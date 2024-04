Unieuro, si teme per il tendine d’Achille di Allen: si attendono gli esiti degli esami

La Pallacanestro Forlì 2.015 ha diramato, nel tardo pomeriggio di lunedì una nota di stampa afferente le condizioni di Kadeem Allen. L'atleta classe 1993 del roster guidato da Coach Antimo Martino si è infortunato domenica al PalaSport di Cisterna di Latina nel corso del match tra i locali della Benacquista e l'Unieuro, terminato 87-89 per i biancorossi. La società ha fatto sapere che "sono in corso indagini diagnostiche relative al tendine d'Achille della gamba sinistra" e che "seguiranno aggiornamenti".

Problemi al tendine d'Achille

Dopo le parole di domenica in conferenza stampa di coach Antimo Martino, "un infortunio che rischia di essere molto serio. Il mio augurio, ovviamente, è quello di sbagliare la valutazione inziale. Ma la sensazione non è una bella sensazione", la società specifica che si tratta di un problema al tendine d'Achille. Una parte molto delicata della gamba la cui rottura rischia di costare da 4 ai 6 mesi per il ritorno alle normali attività quotidiane e di almeno 8 per la riatletizzazione e il ritorno all'attività agonistica.

Dipende molto da che tipo di rottura è stata subita. Sempre che di rottura si debba parlare. La rottura del tendine d'Achille, infatti, può essere totale o parziale, ed avviene in genere nei primi 5 centimetri dal punto in cui il tendine si collega al calcagno.La lesione è quasi sempre dovuta a un improvviso aumento della tensione sul tendine. Gli esami strumentali chiariranno ogni cosa.