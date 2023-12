Unieuro, riapre la campagna abbonamenti: prezzi e modalità di acquisto

La Pallacanestro Forlì 2.015 comunica in una nota che, a grande richiesta, riapre la campagna abbonamenti dal suggestivo claim: #BRIVIDI! Prenota il tuo posto per i Playoff!

Ci sarà quindi la possibilità di abbonarsi fino alla fine del girone di ritorno e il costo sarà determinato dal momento in cui verrà fatta la sottoscrizione: a seguito di ogni gara casalinga, verrà sottratto dal prezzo iniziale il rateo delle partite già disputate all’Unieuro Arena.

Nell’abbonamento saranno comprese tutte le partite rimanenti nel girone di ritorno, oltre a quelle della fase a orologio. Inoltre, i possessori di abbonamento, avranno il diritto di prelazione in fase di vendita dei biglietti nei Playoff.

Prezzi e modalità di acquisto

Gli abbonamenti potranno essere sottoscritti SOLO IN SEDE (Viale Filippo Corridoni 10, Forlì) negli orari di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30.

Per qualsiasi informazione, potete scrivere all’indirizzo mail info@pallacanestroforli2015.it, oppure chiamare lo 0543/1753333 negli orari di apertura dell’ufficio.

"Vuoi assicurarti un posto per le gare dei Playoff? - conclude la nota - Sottoscrivi l’abbonamento per non perderti le gare della Pallacanestro Forlì 2.015 e mantenere la prelazione sul tuo posto!"

Qui di seguito il prospetto dei costi dei nuovi abbonamenti a partire da 9 ratei