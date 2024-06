Lo chef stellato Carlo Cracco per la cena di fine stagione della Fondazione Pallacanestro Forlì 2.015 

A chiusura della stagione 2023-24, la Fondazione Pallacanestro Forlì 2.015 ha organizzato la tradizionale cena di fine anno sportivo al Grand Hotel Castrocaro Terme, in collaborazione con Lucia Magnani Health Clinic e Longlife Formula. Una stagione straordinaria, culminata con la vittoria della Coppa Italia, non poteva che vivere un finale straordinario, con il noto chef stellato Carlo Cracco chiamato da Lucia Magnani a realizzare le proprie creazioni culinarie per gli ospiti della serata.

Un’esperienza davvero unica per tutti gli intervenuti. Tutti i partner biancorossi, in una serata contraddistinta dalla convivialità, hanno avuto l’opportunità di ripercorrere la stagione appena conclusa e scambiarsi sogni, aspettative ed ambizioni in vista della prossima stagione, tra rumors di mercato e portate stellate. Il tutto all’insegna della vicinanza e del supporto alla Pallacanestro Forlì 2.015. In chiusura, a mandare in archivio la stagione 2023-24 è stato uno speciale brindisi impreziosito dalla presenza di chef Carlo Cracco. Per la società è già tempo di lavorare febbrilmente per preparare al meglio la stagione numero 10 della propria storia.