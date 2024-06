Lo sport abbatte qualsiasi barriera: si giocherà il "Basket Cava's Trophy"

Il 28 giugno il Polisportivo Cava (Via Sillaro 47) ospiterà a partire dalle 20 il "Basket Cava's Trophy" organizzato dalla Uisp Forlì Cesena. Si tratta di basket in carrozzina dove giocheranno squadre di giocatori normodotati, insieme ai ragazzi della Wheelchair basket Forlì. Verranno messe a disposizione carrozzine per dare modo di realizzare questo torneo tre contro tre. La serata sarà diretta dal vice presidente Marco Bandini Uisp Forli Cesena e vedrà coinvolte molte squadre del territorio per una serata di sport per tutti, inclusiva dove si abbattono le barriere.

Dalle 20 alle 22 le squadre si sfideranno sul campo di gioco. Succesivamente si farà festa in allegria con premi "liquidi" vale a dire buoni ingresso in piscina e birre alla spina. Parallelamente con il progetto “Futura Anni ‘70” si inserisce l’iniziativa raccolta rifiuti di un gruppo informale di ragazzi che mettono in opera un progetto sulla tutela dell’ambiente e dell'inclusione sociale che promuove la promozione della solidarietà tra i giovani in situazioni di agio e disagio; ma anche l'avvio di azioni di educazione all’impegno e di socializzazione ed integrazione per lo sviluppo di metodologie utili a futuri progetti e percorsi: d vita personali; l'inclusione di giovani-persone con minore opportunità e\o con disabilità; e la sensibilizzazione sulle tematiche ambientali e riqualificazione delle aree verdi.