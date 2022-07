Unieuro 2.015, ufficializzato Luca Pollone: "Tanta voglia di stupire. Carico per questa nuova avventura"

Prende sempre più forma la nuova Unieuro 2.015 di coach Antimo Martino. Dopo gli annunci dei playmaker Lorenzo Penna e Fabio Valentini e dell'ala-guardia Davide Cinciarini la società biancorossa ha ufficializzato Luca Pollone. Vercellese di 25 anni, Pollone è un’ala di 196 centimetri per 94 chili. Cresciuto nelle giovanili della Pallacanestro Biella, nel 2015 ha debuttato in Serie A2 e con i piemontesi gioca fino al 2018. Nella stagione 2018-2019 si è trasferito ad Alba in Serie B (7.3 punti di media a partita), prima di passare al Green Basket Palermo e poi a Chiusi dove, nel 2020/21, ha conquistato la promozione in A2. Lo scorso anno, ha chiuso con quasi 10 punti di media, tirando con il 43% da tre punti e catturando 4 rimbalzi a partita.

"Sono carico per questa nuova avventura - le prime parole in biancorosso di Pollone -. Saremo una squadra nuova, che ha tanta voglia di stupire ma che parte con i piedi per terra con l’obiettivo di migliorare giorno dopo giorno. Ci tengo poi a ringraziare la società per l’opportunità che mi sta dando, e sono orgoglioso di cominciare questo nuovo capitolo della mia carriera". Il presidente Giancarlo Nicosanti nel presentare un altro giovane che va ad arricchire il roster di Martino sottolinea due aggettivi che vogliono caratterizzare il nuovo corso biancorosso: "freschezza ed entusiasmo".

Pollone, afferma il presidente, "arriva dopo avere disputato un campionato di alto livello, con numeri e cifre decisamente significativi che lo hanno visto maturare sempre più, anno dopo anno. Siamo convinti che la sua crescita possa ancora continuare, e che quanto di buon ha fatto in questi anni, venga confermato con la nostra maglia". "Luca viene da un ottima stagione, in cui ha dimostrato tutte le sue qualità - gli fa eco il coach -. Tuttavia, siamo convinti che abbia l’ambizione e l’entusiasmo per confermarsi e migliorare ancora. È un giocatore generoso, che fa tante cose utili per la squadra e che ha le qualità umane in linea con quelle su cui ci siamo basati nella costruzione del roster".