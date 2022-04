Lucas e Giachetti trascinano l’Unieuro: a Nardò la sesta vittoria di fila

Nel segno di Kalin Lucas e di capitan Jacopo Giachetti. Trentaquattro punti in due, equamente distribuiti. La lunga trasferta a Nardò vale due punti per la Pallacanestro Forlì 2.015, facendo suo per 75-84 un match che ha avuto in pugno per quasi tutti i 40 minuti, ribaltando con un consistente ultimo quarto un terzo a corrente alternata, con Amato e Ferguson a tenere i pugliesi in partita. Gli ultimi dieci minuti sono stati infatti decisivi per portare a casa la gara, grazie alle giocate di squadra e ad una difesa che imbriglia gli avversari.

"Abbiamo fatto una partita di una solidità pazzesca, in un bell'ambiente e molto caloroso - esordisce coach Sandro Dell'Agnello -. E' una vittoria che vale doppio, perchè abbiamo trovato un Nardò vivo. Per tutta la partita abbiamo fatto dei buoni tiri e con i piedi per terra, concretizzati con ottime percentuali". Sul parziale di 64 a 62 la svolta: "In difesa negli ultimi cinque minuti abbiamo cambiato qualcosa, che ha funzionato benissimo".

Da Nardò la dimostrazione di un cambio di mentalità tra i biancorossi: "Abbiamo provato a dare tre-quattro spallate, senza buttarli mai giù. Ci siamo riusciti con la quinta negli ultimi minuti e ci dà sensazioni positive". Decisivo nel finale un suntuoso capitan Giachetti: "Ci ha tolto tante castagne dal fuoco. E' tornato a fare quello che deve fare nella nostra squadra, partire dalla panchina, risolverci i problemi e giocare meno minuti di quando avevamo gli infortunati. E' stato bravissimo, abbiamo ritrovato nelle ultime settimane i minutaggi ideali per i nostri giocatori".

La partita

Dell’Agnello parte con Rush, Lucas, Benvenuti, Bolpin e Pullazi. Pronti via e Forlì segna subito un parziale di 7-0, cinque di fila di Rush. Nardò si rifà sotto, segnando otto punti e concedendone appena due (8-9). L’Unieuro risponde con un parziale di 7-0, con sei punti consecutivi di Lucas e tanto di tripla di Bolpin (8-16). Ma i pugliesi impiegano pochi minuti per agganciare nuovamente Forlì e pareggiare i conti, con un parziale di 10-2, grazie ad Amato e Ferguson. Con un libero di Jerkovic Nardò mette per la prima volta il naso avanti (21-20). Il primo quarto si chiude con due tiri dalla lunetta a segno di Bruttini.

Due triple consecutive di Natali e Bolpin, unite ai punti di Giachetti e ancora Bruttini, portano i biancorossi ad aprire il secondo periodo con un parziale di 3-10 per il 24-32, grazie anche all’ottima difesa di squadra. Un po’ come successo nel primo quarto, i padroni di casa rientrano e impattano a quota 37, ma il finale di quarto è di marca biancorossa: Pullazi segna da tre, Lucas in penetrazione e Benvenuti appoggia da sotto canestro. 39-44 all’intervallo.

Si segna tantissimo nei primi cinque minuti, e l’Unieuro rimane in controllo della gara: apre Pullazzi, Lucas lo segue a ruota e, con 3 triple in 4 minuti, i biancorossi trovano il +8 (49-57). È ancora Ferguson a caricarsi la Next sulle spalle e chiudere un parziale positivo casalingo alla fine del periodo: ma l’Unieuro è ancora avanti, 55-57.

Inizio di ultimo quarto tiratissimo, si gioca punto a punto e i padroni di casa si portano anche avanti. Ma ecco che viene fuori lo “spirito baincorosso”: Giachetti è “clutch” e trova la tripla del nuovo vantaggio, aprendo un parziale di 2-17 nel quale la difesa è protagonista e l’attacco, con le giuste spaziature ed i giusti meccanismi, vede le triple di Benvenuti, Rush, ancora Giachetti e Bolpin, per il 67-81. La difesa biancorossa porta i pugliesi a segnare solo 4 punti su tiro libero in oltre sei minuti, Giachetti mette la terza tripla toccando 13 punti nel quarto: è quella del “Game – Set – Match”. Finisce 75-84, è la sesta vittoria di fila dei biancorossi.

Il tabellino

NEXT NARDO' – UNIEURO FORLÌ 75-84 (21-22; 39-44; 55-57)

Next Nardò: Poletti 10, Fallucca 4, Sicuro NE, Jankovic NE, Ferguson 19, La Torre 2, Mirkovski NE, Baccassino NE, Jerkovic 3, Thomas 15, Thioune, Amato 22. All.: D’Arcangeli.

Unieuro Forlì: Rush 9, Giachetti 17, Natali 3, Bolpin 9, Zambianchi NE, Bandini, Lucas 17, Benvenuti 7, Bruttini 10, Pullazi 12. All: Dell’Agnello.

ARBITRI: Bartoli, Pecorella, De Biase