Marghe All Star alle battute finali: al Parco Dragoni la finalissima preceduta dal celebrity game

Grande attesa al Dragoni per la serata di semifinali, in entrambe le sfide molto combattute il folto pubblico presente assiste ad uno spettacolo degno di nota. Nella prima gara La Sosta (coach Tumidei), pur priva di Carpani e D’Agnano, dispone nel finale di una coriacea Primocar (Di Lorenzo, sugli scudi la coppia Colombo-Squarcia) e difenderà così il titolo conquistato nella passata edizione, con l’inossidabile ed indimenticato Toto Forray a dirigere sapientemente l’orchestra. In seguito virante partita Centro Investimenti Immobiliari (Dalpozzo) piega nel finale punto a punto la resistenza di Ottica Gallery (Galetti) e vola pure lei in finale; contro i soliti ispirati Cavicchi e Nucci non basta la verve dei giovani under forlivesi. Questa sera alle ore 21.30, di seguito al celebrity game, si giocherà quindi la finalissima fra La Sosta e Centro Investimenti Immobiliari, due squadre ancora imbattute. In caso di maltempo si migrerà alla Palestra Viroli del Ronco.

La Sosta - Primocar. 96-85

La Sosta Forlì : Sampieri 6, Forray 23, Benzoni 18, Buzzone 17, Rossi 6, Sirri 5, Semprini 14, Gavelli 7. All.: Tumidei

Primocar: Valgimigli 3, Pinza 5, Colombo 32, Zammarchi 2, Perugini 14, Formisano 6, Lotti 4, Squarcia 17, Quercioli 2. All.: Di Lorenzo

Arbitri: Cieri e Rusticali

Centro Investimenti Immobiliari - Ottica Gallery 87-83

Centro Investimenti Immobiliari: Frigoli 3, Monticelli, Farina 3, Aberti 7, Cavicchi 31, Nucci 22, Fabiani 11, Giovannetti 9. All.: Dalpozzo

Ottica Gallery : Marabini 2, Bandini 16, Pinza 2, Lazzari 3, Munari 16, Misteal, Zambianchi 15, Creta, Bassi 8, Ciadini 5, Ndour 15. All.: Galetti

Arbitri: Gaudenzi e Civinelli