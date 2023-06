Marghe All Star, il ritorno in campo dopo il weekend: due squadre a punteggio pieno

Dopo la pausa del weekend, il Marghe All Star è tornato in campo con due sfide, quella tra Primocar e La Fiasca Forlì (78-60) e tra Ottica Gallery Forlì e Tecno Acustica (82-78). Entrambi i match si sono decisi nell’ultimo periodo di gioco. La classifica vede nel girone A La Sosta e Ottica Gallery in testa con 4 punti (zero punti per Vem Sistemi e Tecno Acustica), mentre nel girone B Primocar guida con 4 punti davanti a Centro Investimenti Immobiliare e La Fiasca con 2 punti (Cna è a quota zero).

Il tabellino

Primocar - La Fiasca Forli 78-60

Primocar: Pinza 3, Valgimigli 6, Castellucci, Perfigli 7, Colombo 21, Tonon 2, Zammarchi, Perugini 1, Formisano 6, Lotti 10, Squarcia 13, Quercioli 8. All.: Di Lorenzo

La Fiasca Forli: Bendandi 4, Vannini, Torreggiani 2, Mondini 11, Fussi 2, Murati 11, Wiltshire 11, Plebani, Calabrese 19, Conti. All.: Modoni

Arbitri: Gaudenzi e Meli

Ottica Gallery Forli - Tecno Acustica 82-78

Ottica Gallery Forli: Aromando 31, Ciadini 8, Bandini 15, Bellini 2, Creta 7, Marabini 2, Baroncini, Bassi 17.

All. Galetti

Tecnoacustica Forli: Cristofani 18, Rossi 8, Santoro, Piazza 2, Pezzi 11, Torelli, Biandolino 9, Galarza, Laghi 6, Stefan, Foschi, Poggi 24.

All. Solfrizzi

Arbitri: Rusticali e Medici