Marghe All Stars, perla di Borsato: ciuffo alla sirena da oltre metà campo. Si attende la finalissima

Un ciuffo da oltre metà campo allo scadere del quarto. E' al momento di Stefano Borsato la perla dell'undicesima edizione del Torneo Adecco "Marghe All Stars", con le sfide di venerdì sera che hanno delineano il programma delle semifinali previste per sabato dalle 19.30.

Borsato è stato tra i protagonisti della vittoria del "La Sosta" allenata da coach Giampaolo Di Lorenzo, che col punteggio di 83 a 49 ha avuto la meglio sulla Cna allenata da Mambelli. "La Sosta" se la vedrà alle 21.30 quindi contro "La Fiasca", che nei quarti di finale ha battuto l'"Amburgeria Creativa" col punteggio di 84 a 49.

In semifinale anche il "Centro Investimenti Immobiliare", che nell'altro quarto ha superato l'"At.Ed.2" per 71 a 61. La squadra di Dalpozzo sfiderà in semifinale alle 19.30 la "Conad Rabbi" di Ricci, che ha battuto venerdì l'Ottica Gallery per 60 a 47. Il playgroundi di via Dragoni ha visto anche venerdì una folta e degna cornice di pubblico ed addetti ai lavori.

Il torneo è in memoria di Matteo Margheritini, il giovane cestista forlivese scomparso nell’estate 2009 dopo una lunga battaglia contro la leucemia. L'intero ricavato della manifestazione sarà devoluto ad Admo, l’Associazione Donatori di Midollo Osseo.

I tabellini

Ottica gallery: Bonfè, Myers 9, Rossi 21, Pini 2 Lombardi 15, Mari, Morri. All.: Bernardi

Conad Rabbi: Puntolini 8, Colombo 23, Squarcia, Pambianco 12, Poggi 7, Galeotti, Arosti 10, Versari, Prandini. All.: Ricci

Arbitri: Gaudenzi e Mazza

La fiasca: Giorgini 3, Benzoni 10, Carpani 8, Guardigli 7, Babacar 13, Rossi 13, Sampieri 17, Pirovano 12. All.: Tumidei

Amburgheria creativa: Gremantieri 2, Monticelli , Marabini 6, Bertini, Baroncini 6, Tamburini 2, Zoboli, Scarpellini, Ciadini 5, Fabiani 22, Bruttini. All.: Galetti

Arbitri: Onofri ed Ugolini

Attezzaturificio at.ed 2: Murati 4, Dall’ Osso, Fazzi 11, Dirella 2, Pirazzini 4, Vigori 4, Corcelli 11, Conti, Lanzoni, Wiltshire 25. All.: Modoni

Centroinvestimenti: Cristofani 14, Frigoli 12, Delvecchio 11, Goi 8, Dalpozzo 2, Bessan 2, Crata, Syla 2, Del Zozzo 8, Fussi 12. All.: Dalpozzo

Arbitri: Pellegrini e Civinelli

Cna: Adamo 3, Barzanti 4, Martinelli, Gigliotti 2, Ghetti 8, Rondoni 6, Bassi 16, Camprini 4, Oli, Ilinca 4, All.:Mambelli

La Sosta: Guidi 10, Agatensi 6, Berlati 4, De Lorenzi 5, Casali 8, D’Agnano 31, Borsato 16. All.:Di Lorenzo

Arbitri: Medici e Meli