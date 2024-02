Marketing e comunicazione nello sport: la Pallacanestro Forlì sale in cattedra allo Scientifico

Si è tenuto martedì mattina il secondo dei quattro appuntamenti del progetto "Professore per un giorno" dedicato al Liceo Scientifico "Fulcieri" di Forlì ad indirizzo sportivo. Per l'occasione sono "saliti in cattedra" il Marketing e la Comunicazione della Pallacanestro Forlì 2.015, che hanno guidato i ragazzi della 5°F nel "dietro le quinte" del lavoro febbrile che si cela dietro ciascuno dei due ambiti.

Andrea Balestri, responsabile Marketing, ha raccontato agli studenti l'evoluzione del marketing sportivo e su come tutto ruoti attorno al coinvolgimento, allo scopo di creare rapporti di collaborazione tra aziende, business to business (B2B), o tra aziende e consumatori (B2C). Quindi, il responsabile della Comunicazione, Massimo Framboas, ha illustrato i compiti della comunicazione di un club sportivo, da quelli più istituzionali tipici dell'ufficio stampa, a quelli che ruotano invece attorno all'Area Marketing, concludendo il proprio intervento con una carrellata sui tanti strumenti di cui dispone l'area comunicazione della Pallacanestro Forlì 2.015, da App e Sito internet, al nuovo WhatsApp Channel, passando per social media, newsletter radio e televisione.

Alessandro Gismondi ha invece presentato alcuni aspetti legati alla gestione del sito web e alle iniziative con le scuole, mentre Martina Ronchi ha aperto agli studenti le porte della delicata gestione dei social media di un club sportivo. Al termine, divisi in tre gruppi, gli studenti sono stati invitati a studiare un claim e a generare un post, a partire dalla scelta della foto, destinato alla sponsorizzazione social per lanciare la partecipazione della Pallacanestro Forlì 2.015 ai prossimi playoff. "Professore per un giorno" tornerà allo Scientifico martedì 5 marzo con coach Antimo Martino e gli assistenti Andrea Fabrizi e Paolo Ruggeri.