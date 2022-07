Matteo Bracci lascia i Baskers, la società: "Le sue giocate ci mancheranno come il pane"

Si dividono le strade dei Baskers Forlimpopoli e Matteo Bracci dopo appena un campionato. Il pivot di Cesenatico (confermatosi uno dei migliori lunghi del lotto chiudendo a 12 punti di media a partita ed andando in doppia cifra 15 volte su 22 gare) ha deciso di lasciare la compagine artusiana. "Prendendo atto della volontà del giocatore, non possiamo che augurare a Brace un proseguo di carriera intriso di gioie e soddisfazioni - evidenzia la società in una nota -. Le sue giocate sotto canestro ci mancheranno come il pane".