Memorial Bortoluzzi, l'Unieuro batte Cividale: in finale il derby contro Rimini

E' stata partita vera. Nella prima sfida del Memorial Bortoluzzi la Pallacanestro Forlì 2.015 ha sconfitto Cividale col punteggio di 75-83 (11-22, 26-40 e 46-66), conquistando il pass della finale che si disputerà sabato alle 19.15 contro la Rinascita Basket Rimini (vittoriosa per 91-69 contro Skrljevo). Ben cinque i giocatori in doppia cifra: Cinciarini e Valentini 11, Adrian 14, Radonjic 13 e Raivio 15 punti. La squadra di coach Antimo Martino ha disputato una gara di personalità, mettendo in campo ancora quello spirito di squadra e quell’energia che sono diventati una costante di queste prime tre settimane di stagione.

"Rispetto alla prima amichevole contro Faenza l'impatto fisico è stato superiore - è la prima analisi di Martino -. Siamo stati bravi per trenta minuti, ma forse mentalmente siamo usciti dalla gara troppo presto ed è una cosa che non deve succedere. Alla fine del terzo quarto eravamo in controllo totale della gara, quindi potevamo e potevamo fare meglio". Nel corso del match il coach ha impiegato anche gli under aggregati nella prima squadra: "Forse l'ultimo quarto ha limitato qualche rotazione in più rispetto a quanto avevamo immaginato, ma è giusto affrontare queste partite con l'idea di vincerle".

Il match

Coach Martino parte con Valentini, Cinciarini, Pollone, Adrian e Benvenuti e la squadra approccia subito bene la partita chiudendo il primo quarto in vantaggio 11-22. Dopo tre settimane di lavoro intenso (la squadra si è allenata anche stamattina, prima della partenza per Lignano Sabbiadoro), lo staff gestisce le rotazioni ed il minutaggio dei singoli giocatori e, alla fine del primo tempo, sono scesi in campo tutti i biancorossi iscritti a referto: al 20’ è 26-40 con 11 di Adrian e 6 di Cinciarini.

Nel secondo tempo, l’Unieuro incrementa ulteriormente il vantaggio trovando importanti soluzioni da tre punti e alternando diverse giocate nel pitturato: al 30’ è +20, 46-66. Si entra negli ultimi dieci minuti sempre avendo un occhio al minutaggio dei singoli, considerando anche il fatto che si tornerà a scendere in campo domani: Cividale prova un rientro negli ultimi minuti, ma i biancorossi, con personalità, si riprendono in mano la partita e portano a casa la vittoria. Che vale l’accesso alla finale di sabato contro Rimini.

Il tabellino

Unieuro Forlì: Cinciarini 11, Gazzotti 8, Valentini 11, Adrian 14, Pollone 2, Munari, Ndour, Radonjic 13, Penna 4, Benvenuti 5, Flan, Raivio 15.