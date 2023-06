L'Unieuro 2.015 proiettata al futuro, coach Martino: "La prima parte del mercato servirà per capire chi rimarrà"

"La prima parte del mercato servirà per capire chi rimarrà" in rosa. Sono le parole di coach Antimo Martino, intervenuto martedì sera alla trasmissione "Panorama Basket" di TeleRomagna a cura di Enrico Pasini. Dopo la splendida stagione 2022-2023, che ha visto la Pallacanestro Forlì 2.015 giocarsi la massima categoria contro Cremona nella finale playoff, vinta dalla compagine di coach Demis Cavina, i tifosi biancorossi si augurano di vedere la propria squadra lottare per il vertice anche nel campionato 2023-2024, con un epilogo differente. Si approssima la scadenza delle opzioni di uscita dei contratti per il playmaker Fabio Valentini, per la guardia-ala Daniele Cinciarini e per l’ala montenegrina di formazione italiana Todor Radonjic. Per il primo la permanenza è pressoché scontata, possibile che

altrettanto accada per gli altri due con una prima solida base di conferme a disposizione di coach Martino. Ricreare il clima visto nella stagione appena conclusa, che ha visto la Pieffe 2.015 vincere nella stagione regolare 25 match (solo 5 sconfitte), con 27 giornate al comando, "non è semplice", ha ammesso Martino. "Dobbiamo avere la consapevolezza che i nostri giocatori sono potenziali profili per le squadre che vogliono competere per il vertice - ha dichiarato il coach di Isernia -. Ci deve essere il piacere reciproco di andare avanti".