Momento delicato, la Pieffe 2.015 chiama i tifosi: al Palafiera si può entrare con un biglietto da un euro

Non è un momento semplice e la squadra ha bisogno del calore e del sostegno dei suoi preziosissimi tifosi. Anche per questo motivo, in vista della gara contro il Kleb Basket Ferrara di venerdì (Unieuro Arena, ore 20), la società propone la possibilità a tutti gli appassionati biancorossi di assistere alla partita con una promozione speciale, scegliendo l’opzione Together. Con un biglietto a prezzo intero in qualsiasi settore del palazzetto, ci sarà la possibilità di acquistare fino a tre biglietti al prezzo di 1 euro nello stesso settore.

I biglietti potranno essere acquistati presso i seguenti punti vendita, autorizzati dalla società: tabaccheria Framar (Viale Antonio Gramsci, 98) e tabaccheria Cicognani Claudio (Via Firenze, 176, Forlì) È confermata la possibilità di acquisto online a questo link https://pallacanestroforli.vivaticket.it/, e nei punti vendita abilitati VivaTicket: edicola Bartolucci (Via Seganti, 3/A), La Caffetteria (Via Ravegnana, 146/A), tabaccheria Casadei (Via Saffi, 56, Forlimpopoli) e Ticketando (Via Italo Calvino, 77, Forlimpopoli). Le tariffe agevolate per l’acquisto di un biglietto per “Over65” e “Under16” sono valide solo per l’acquisto di un tagliando singolo. La biglietteria dell’Unieuro Arena rimarrà chiusa il giorno della partita e non sarà possibile acquistare i biglietti presso la sede della società.

Questi i prezzi dei singoli biglietti, per accedere alla promozione “Together”, ai quali vanno aggiunti i diritti di prevendita: parterre gold 60 euro, parterre low cost 30 euro, centrale numerato 25 euro, curva numerata 20 euro e terzo anello 13 euro. Per qualsiasi informazione potete chiamare lo 0543/1753333 o scrivere una mail all’indirizzo info@pallacanestroforli2015.it