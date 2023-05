Nathan Adrian nominato miglior giocatore straniero del campionato

È Nathan Adrian il miglior straniero del campionato di Serie A2. La Lega Nazionale Pallacanestro ha infatti comunicato il vincitore della settima edizione del Trofeo LNP per la Serie A2 Old Wild West per la categoria “Miglior giocatore straniero” della stagione regolare. Il riconoscimento al giocatore della Pallacanestro Forlì 2.015, riservato ai giocatori non formati del campionato, è stato assegnato sulla base dei voti ricevuti da dirigenti, allenatori e capitani dei Club di Serie A2 Old Wild West.