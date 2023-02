Nella domenica di Griffin Forlì non delude: sfiora quota 100 e mette ko Ferrara

Non poteva essere festa senza vittoria nella domenica della Leggenda Rod Griffin. Anche contro Ferrara la Pallacanestro Forlì 2.015 impone la legge del Palafiera, facendo suo il derby emiliano-romagnolo col punteggio di 97-89. La quarta perla di fila, la 16esima della stagione, è frutto di una buona serata dall’arco (14 su 31) che non ha lasciato scampo alla squadra di Spiro Leka, che ha avuto il merito di restare in scia ai padroni di casa per buona parte del match.

Il tour de force di febbraio, che metterà in fila Cividale prima e Cento poi, è iniziato con un’altra solida prova degli uomini di coach Antimo Martino, che all’ultimo ha dovuto fare a meno di Todor Radonjic. Ben cinque i biancorossi in doppia cifra: top score Vincent Sanford con 21 punti, Daniele Cinciarini con 19, Fabio Valentini con 16, Luca Pollone con 15 e Nathan Adrian con 14.

La partita

Forlì prende il comando delle ostilità fin dal primo quarto, chiuso sul 26-21 forte di un 4 su 8 dall’arco, di cui tre di fila di Pollone. Nel secondo periodo i biancorossi limitano Cleaves, autore di 12 punti nei primi dieci minuti, toccano il +11 (33-22) prima del recupero di Ferrara trascinata da un ispirato e fischiatissimo Amici (parziale di 5-11). Forlì riordina le idee e grazie ai cioccolatini dai 6,75 di Sanford torna sul +12 (49-37), prima di un finale di marca estense (49-41), con Cleaves a capitalizzare una palla persa di Pollone.

Continua la battaglia nel terzo quarto, con gloria anche per Ndour a schiacciare la palla del 58-50. Forlì mantiene a distanza una grintosa Ferrara, tirando con precisione da tre con Cinciarini, Adrian, Penna e Pollone (73-61). Cinque punti di Campani tengono gli emiliani sul -9. L’ultimo quarto comincia con la terza tripla a segno di Sanford, che di fatto mette al sicuro la vittoria. Con Cinciarini l’Unieuro valica gli 80 punti (81-71), ma il capitano continua ad avere la mano calda, inanellando canestri a go go. Finisce 97-89.

Il tabellino

Unieuro Forlì - Tassi Group Ferrara 97-89 (26-21, 23-20, 24-25, 24-23)

Unieuro Forlì: Vincent Sanford 21 (5/12, 3/4), Daniele Cinciarini 19 (5/6, 2/9), Fabio Valentini 16 (2/3, 2/5), Luca Pollone 15 (1/2, 4/7), Nathan Adrian 14 (2/3, 2/3), Lorenzo Penna 8 (1/2, 1/2), Lorenzo Benvenuti 2 (1/4, 0/0), Benjamin Ndour 2 (1/1, 0/0), Giulio Gazzotti 0 (0/2, 0/0), Michele Munari 0 (0/1, 0/0), Matteo diego Borciu 0 (0/1, 0/1), Todor Radonjic 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 19 / 24 - Rimbalzi: 38 (10 + 28- (Luca Pollone e Giulio Gazzotti 7) - Assist: 13 (Lorenzo Penna 4)

Tassi Group Ferrara: Andy Cleaves ii 26 (8/14, 0/3), Luca Campani 22 (5/10, 2/3), Andrew Smith 14 (4/6, 2/4), Alessandro Amici 13 (2/4, 2/5), Gianmarco Bertetti 6 (0/3, 2/5), Maurizio Tassone 4 (1/1, 0/2), Tommy Pianegonda 2 (1/1, 0/0), Mihajlo Jerkovic 2 (1/2, 0/2), Carlo Buriani 0 (0/0, 0/0), Andrea Cazzanti 0 (0/0, 0/0), Simone Bellan 0 (0/0, 0/0), Samuele andrea Valente 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 21 / 29 - Rimbalzi: 34 (10 + 24 - Andrew Smith 10) - Assist: 18 (Alessandro Amici 6)