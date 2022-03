Niente da fare per i Baskers: contro la capolista il quinto passo falso interno

La sfida alla prima della classe (due sole sconfibe su quindici gare finora, una proprio nella sfida d’andata) coincide col quinto passo falso interno consecutivo per i ragazzi di Agnoletti. Nella serata speciale nel tiro dai 6,75 metri (alla fine 11/22 per i padroni di casa, ben 14 a bersaglio per Imola), sfrubando anche la perdurante assenza di capitan Rombaldoni, la Virtus confeziona un legiJmo successo con un secondo quarto da 9-28 ove, con la spina dorsale Seskus e Diminic (già in doppia cifra al 12’ con 5/5) a rifiatare in panca, allarga definitivamente la forbice con i missili in serie di Aglio, l’ex Nucci e Magagnoli. Contro percentuali da capogiro ed una difesa spesso pronta a chiudere i Baskèrs fatturano appena quattro cesti della coppia Brighi e Bracci che sporca il proprio tabellino solo al 15’.



Nella ripresa i gialloneri giocano sul velluto allungando addiribura sul +28 (33-51 al 25’ con la seconda bomba di Seskus); a quel punto i romagnoli hanno il merito di non mollare e di puro orgoglio provano a risalire lentamente la china sfrubando la precisione di Vandi (in neba crescita), Bracci e Donati nel tiro dall’arco. Oltre al -15 non si va, nel finale Nucci e Galassi riallargano la forbice per una vittoria nitida e testimoniata dal punteggio. Il futuro prossimo evoca l’insidiosissima trasferta di domenica prossima alle 18 a Vigorano Mainarda, ove gli artusiani renderanno visita alla seconda forza del torneo Ferrara Basket 2018 di coach Furlani.