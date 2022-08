Non solo "Curva Nord Forlì": a tifare Unieuro tornano dopo 26 anni i "Mostri"

Tifoserie organizzate al fianco della Pallacanestro Forlì 2.015. Non solo "Curva Nord Forlì", ma ad incitare i biancorossi di coach Antimo Martino ci saranno anche i "Mostri, Libertas Forlì 1946". "Dopo 26 anni i Mostri sono tornati - annunciano in una nota sui social -. Gran parte di noi ha visto muovere i primi passi in curva proprio nel periodo dei primi Mostri e pertanto la scelta di riproporre lo stesso nome è stato visto con grande entusiasmo sia dai più navigati (in primis ex Mostri) che dai più giovani". Al fianco del nuovo gruppo "Curva Nord Forlì" ci saranno quindi ex appartamenti agli Ultras Forlì 1997, Geriatria e Ot". Al primo allenamento i ragazzi della "Curva Nord Forlì" hanno appeso uno striscione con scritto "Una piazza da onorare. Una maglia da rispettare. Voi in campo a lottare. Noi in curva a cantare. Avanti Forlì". Lunedì sera, alla presentazione della squadra al Palafiera, erano circa mille i sostenitori. E ci sarà un nuovo appuntamento con la squadra. Giovedì sera, alle 21,30, i biancorossi si presenteranno nella cornice del Buscherini Beer Fest. In caso di maltempo l'incontro non si svolgerà.