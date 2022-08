Nuova squadra per Jacopo Giachetti: l'ex capitano dell'Unieuro sposa il progetto Stella Azzurra

Dopo quattro stagioni a Forlì, Jacopo Giachetti cambia casacca per indossare quella nerostellata della Stella Azzurra Basketball Academy. A Roma l'ex capitano della Pieffe 2.015 ritrova coach Luca Bechi, che lo aveva allenato ai tempi delle giovanili e nell’esperienza torinese. "Sono molto contento di essere stato chiamato a far parte del progetto Stella Azzurra - sono le parole di Giachetti -, una società che negli anni ha dimostrato di essere un’eccellenza e un punto di riferimento per i giovani".

"Toccherà a noi della prima squadra cercare di rendere la Stella ancora più importante a livello senior. Sento molto questa sfida e non vedo l’ora di cominciare - ha aggiunto -. Metterò tutto me stesso per questa nuova avventura, ho una gran voglia di conoscere i miei nuovi compagni e lo staff per creare il prima possibile la chimica giusta, necessaria per una bella stagione. Ci tengo a ringraziare la società, in particolare Julio Trovato e coach Luca Bechi, al quale mi lega un rapporto decennale, per avermi dato questa opportunità".