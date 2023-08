"Nuove opportunità di crescita": Aics Basket Forlì e Gaetano Scirea Bertinoro uniscono le loro forze

Una collaborazione “a tutto tondo” che avrà l'obiettivo di "integrare e sviluppare l'attività cestistica sul territorio". Aics Basket Forlì e Gaetano Scirea Basket Bertinoro, le due associazioni sportive, che rappresentano le più grandi realtà del territorio forlivese e del territorio bertinorese, uniranno le proprie forze con il chiaro intento di portare a tutti i livelli nuove opportunità di crescita sia individuale che collettiva.

La collaborazione si sostanzierà nella condivisione logistica e tecnica attraverso il coinvolgimento delle atlete e degli atleti dal minibasket sino alle squadre senior, passando per i rispettivi settori giovanili, così da trovare la giusta collocazione per ogni giocatrice e giocatore in relazione alle sue esigenze ed alle sue attitudini. "Il progetto e lo sforzo messi in campo saranno imponenti, e non solo dal punto di vista logistico, ma gli attori coinvolti hanno già dimostrato in passato che “fare rete insieme”, unendo le realtà territoriali nel rispetto delle caratteristiche di ognuno, è la base più solida che garantirà il futuro di tutto il movimento", viene spiegato.

Esperienza e competenza certo non mancano: Aics Basket Forlì quest'anno celebra i 25 anni di attività mentre il Gaetano Scirea Basket Bertinoro sfora quota 32 anni. Si completa così il gruppo dei Basketball Lovers che, oltre alle tre associazioni Aics (Aics Basket Forlì, Aics Junior Basket Forlì ed Aics Basket School), annovera già, tra le sue fila, Libertas Basket Rosa, Libertas Green Basket e Asd Basket Forlì.

"Tante associazioni sportive riunite sotto l’effige di un unico progetto, che resta aperto alla partecipazione di altre realtà - viene rimarcato -. Sarà impegnativo dare sempre il massimo, ma sarà piacevole farlo assieme. L’interesse di altre associazioni (anche fuori dalle mura cittadine) ci rende consapevoli di essere sulla giusta strada". Il tutto sarà coordinato e supervisionato dalla direzione tecnica di Rod Griffin in ambito femminile e di Giampaolo Di Lorenzo in ambito maschile, che collaboreranno stabilmente con Emiliano ed Enrico Solfrizzi, responsabili dello sviluppo tecnico del Gaetano Scirea.